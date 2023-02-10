أندية الدوري الإنجليزي تهاجم المشروع الجديد لدوري السوبر الأوروبي

واتهم رؤساء الأندية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الليلة الماضية، دوري السوبر الأوروبي بالرغبة في طرد الفرق الإنجليزية من أوروبا، وكشف أحد المطلعين للصحيفة: "هذا خروج عكسي عن الاتحاد الأوروبي، نحن نتحدث عن بطولة مغلقة تحاول أن تبرر نفسها بمعارضة أوروبا أمام إنجلترا، في الوقت نفسه، يزعمون أنهم يريدون محاكاة نجاح الدوري الإنجليزي الممتاز".

ولم يتوقف الهجوم عند أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني نشر على صفحته كاريكاتيرا وكتب عليه: "دوري السوبر الأوروبي هو الذئب الذي يتنكر في زي الجدة".

وينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأندية دوري السوبر الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن فرض عقوبات وطرد الأندية في حال تشكيل مسابقة جديدة.