أندية الدوري الإنجليزي تهاجم المشروع الجديد لدوري السوبر الأوروبي
هاجمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المشروع الجديد لدوري السوبر الأوروبي، والذي أعلنه الرئيس الجديد للمشروع والرئيس التنفيذي لشركة A22 بيرند ريتشارت، واعتبرته خروجا جديدا لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحسب صحيفة "ذا صن" سخرت أندية الدوري الممتاز من إعادة التمهيد لخطط "خروج بريطانيا العكسي" من خلال دوري أوروبي دون فرق إنجليزية.
ووفقا للصحيفة ترفض أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس التخلي عن خطتها الانفصالية بعد انهيارها قبل عامين في 48 ساعة.
وحاليا يستخدم المتمردون الثلاثة شركة التسويق الرياضي A22 ومقرها مدريد لإعادة صياغة نسخة أخرى من الخطة التي ستشهد خروج ما يصل إلى 80 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لتشكيل مسابقة جديدة ولن تشمل المسابقة أي نادٍ إنجليزي.
واتهم رؤساء الأندية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الليلة الماضية، دوري السوبر الأوروبي بالرغبة في طرد الفرق الإنجليزية من أوروبا، وكشف أحد المطلعين للصحيفة: "هذا خروج عكسي عن الاتحاد الأوروبي، نحن نتحدث عن بطولة مغلقة تحاول أن تبرر نفسها بمعارضة أوروبا أمام إنجلترا، في الوقت نفسه، يزعمون أنهم يريدون محاكاة نجاح الدوري الإنجليزي الممتاز".
ولم يتوقف الهجوم عند أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني نشر على صفحته كاريكاتيرا وكتب عليه: "دوري السوبر الأوروبي هو الذئب الذي يتنكر في زي الجدة".
وينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأندية دوري السوبر الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن فرض عقوبات وطرد الأندية في حال تشكيل مسابقة جديدة.