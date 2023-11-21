"اللعنة، من هذا الرجل؟!".. فابيو بايم يثير غضب رونالدو (فيديو)

أبدى كريستيانو رونالدو غضبه من تصريحات فابيو بايم لاعب سبورتنغ لشبونة السابق، الذي رافق نجم النصر السعودي الحالي في بداية مشواره مع كرة القدم.

وسبق أن تحدث بايم عن بدايته مع كرة القدم وأنه كان زميلا لرونالدو، في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية، قبل أن يعيد تلك التصريحات في مقابلة مصورة.

وقال بايم إنه كان من الممكن أن يحظى بمسيرة مثمرة كقائد للمنتخب البرتغالي لو كان لديه "نصف العقل الذي يمتلكه كريستيانو".