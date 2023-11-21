"اللعنة، من هذا الرجل؟!".. فابيو بايم يثير غضب رونالدو (فيديو)
أبدى كريستيانو رونالدو غضبه من تصريحات فابيو بايم لاعب سبورتنغ لشبونة السابق، الذي رافق نجم النصر السعودي الحالي في بداية مشواره مع كرة القدم.
وسبق أن تحدث بايم عن بدايته مع كرة القدم وأنه كان زميلا لرونالدو، في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية، قبل أن يعيد تلك التصريحات في مقابلة مصورة.
وقال بايم إنه كان من الممكن أن يحظى بمسيرة مثمرة كقائد للمنتخب البرتغالي لو كان لديه "نصف العقل الذي يمتلكه كريستيانو".
وأشار إلى أنه كان من الممكن أن ينافس ميسي في مسيرته كما فعل رونالدو.
وذهب بايم إلى أبعد من ذلك، فقد طلب من كريستيانو رونالدو مازحا أن يمنحه إحدى كراته الذهبية، وهو الأمر الذي لم يتقبله قائد البرتغال.
وعلق رونالدو على تصريحات بايم :"اللعنة، من هذا الرجل".
وبايم هو لاعب برتغالي موهوب تردد أن رونالدو أقر بأفضليته عليه إبان بداية مشواره مع كرة القدم، إذ تزاملا لبضع سنوات في شبورتنغ لشبونة.
وتدمرت مسيرة بايم بعدما دخل السجن لمدة عام؛ بسبب المخدرات، كما عُرف عنه عدم الالتزام خارج الملعب.
وقال بايم قبل عدة أشهر لصحيفة ذا صن إنه وكريستيانو رونالدو كانا يذهبان لتناول بقايا مطاعم شرائح البرغر بسبب بدايتهما المتواضعة على المستوى الاجتماعي.
ولم يعلق رونالدو على تصريحات بايم وقتها.