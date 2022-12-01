المكسيك تتقدم على السعودية (فيديو)
تقدم هنري مارتن لاعب منتخب المكسيك لصالح فريقه في شباك المنتخب السعودي، خلال مباراة الفريقين على استاد لوسيل، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
واكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم لكرة القدم في قطر باللونين الأخضر والأبيض في قمة جماهيرية بين المكسيك والسعودية من أجل حسم الصعود لدور الـ16.
ومع بداية الشوط الثاني استغل هنري مارتن خطأ دفاعيا من لاعبي السعودية وسدد قوية في شباك المتألق محمد العويس.
ويحتاج "الأخضر" للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.
وكان هيرفي رينارد، مدرب السعودية، أكد في تصريحات تلفزيونية أن "الأخضر" سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من كأس العالم 2022 على أمل التأهل للدور المقبل من البطولة.
وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.
وسبق أن لعب الأخضر أمام المكسيك 5 مرات، خسر في 4 مع تعادل وحيد، دون تحقيق أي انتصار.