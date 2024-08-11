شهدت تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني هدفًا رائعًا سجله النجم الإنجليزي جود بيلينغهام نال تفاعلاً كبيراً من مشجعي الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر بيلينغهام في التدريبات، وهو يتلاعب بزميله الجديد الفرنسي كيليان مبابي، ويستعرض موهبته ويسجل في نهاية الأمر بطريقة رائعة.

ويستعد كيليان مبابي للظهور الرسمي الأول مع ريال مدريد بعدما انضم إلى الفريق عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يوليو الماضي.

وأعلن ريال مدريد تقديم لاعبه الجديد في حفل موسع نال تفاعلاً كبيرًا وحضورًا جماهيرياً مكثفًا على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ولم يشارك مبابي في تدريبات فريقه سوى بعد العودة من المعسكر التدريبي الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد 3 وديات انتهت بالخسارة أمام ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، بينما فاز على تشيلسي الإنجليزي.

وقضى النجم الفرنسي إجازته بعد المشاركة مع منتخب بلاده عقب خوض منافسات كأس أوروبا "يورو 2024".

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد مقطع فيديو لتدريبات الفريق، السبت، استعدادًا لخوض مواجهة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

ويأمل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مواصلة حصد الألقاب الأوروبية بعد التتويج بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي على حساب بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في اللقاء النهائي.