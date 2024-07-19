تلقى نادي الهلال السعودي خبرًا سارًا بشأن ملعبه الجديد "المملكة أرينا" الذي يستضيف مباريات الفريق في الموسم المقبل 2024 – 2025.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تأكيدات تلقاها نادي الهلال باكتمال جاهزية ملعبه الجديد قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل وبالتحديد عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال سيستضيف بنسبة كبيرة منافسه الاتحاد على ملعب "المملكة أرينا" في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال سيخوض مباراته أمام "ضمك" في الجولة الثانية للدوري على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد" الرياضية كما أن إدارة الهلال استقرت على إقامة المباريات على الملعب نفسه حال حدوث أي تطور يؤجل استلام الملعب الجديد.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية يوم 7 يونيو الماضي تقليص المدة الزمنية لمداورة الملعب الجديد بين مباريات الهلال وفعاليات موسم الرياض إلى 48 ساعة بدلاً من 10 أيام ضمن خطة لتطوير الملعب.

وتشمل هذه الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 26700 متفرج بدلاً من 18800 بجانب تطبيق تقنية سعودية لتغطية الملعب بألواح الألومنيوم مزودة بتقنيات للإضاءة والتغذية والتهوية للحفاظ على الأرضية.