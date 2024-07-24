كشفت تقارير إعلامية، أن النادي الأهلي المصري لديه فيديو خاص من داخل الممر المؤدي إلى غرفة الملابس، وسط اشتباكات من إداريي بيراميدز مع لاعبي الفريق الأحمر، قد يقلب الموازين في أزمة المباراة.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري العديد من الأحداث المثيرة، خاصة في نهايتها مع تدخل قوي من محمد الشيبي، نجم بيراميدز، على قدم حسين الشحات، لاعب الأهلي، ليتم طرد الأول، قبل أن تندلع مناوشات بين لاعبي الفريقين.

وعقب المباراة تم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمروان حمدي، لاعب بيراميدز، وهو يوجه السباب لجماهير القلعة الحمراء، وعلى إثره قدم النادي شكوى ضد اللاعب، وقام مروان بعد ذلك بالاعتذار في بيان رسمي.

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ووفقا لتقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن "الأهلي قدم هذا الفيديو في مذكرته إلى رابطة الأندية المصرية، بجانب ما حدث تجاه حسين الشحات، لاعب الفريق، وما حدث داخل أرضية الملعب وخارجه".

وأضاف التقرير: "لاعبو الأهلي رفضوا الدخول في الممر مباشرة لعدم حدوث أي اشتباكات مع لاعبي بيراميدز، وعند دخولهم كانت هناك اشتباكات من جانب بيراميدز ولاعبيه، وهي من ضمن الأسانيد المهمة التي يعتمد عليها الأهلي في الشكوى التي قدمها".

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولدى الأهلي 3 مباريات أقل من بيراميدز، كانت أجلت له بسبب عدة أحداث مثل كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا.