مرشح لرئاسة برشلونة يتفاعل مع طفل من غزة مبتور الساق (صورة)

فيكتور فونت المرشح المحتمل لرئاسة برشلونةالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

تفاعل فيكتور فونت، المرشح الأسبق لرئاسة نادي  برشلونة الإسباني، مع الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بتعليق مثير مطالباً بالتدخل من جانب ناديه للمساهمة في إنقاذ هذا القطاع.

ويبقى فيكتور فونت مرشحاً محتملاً لرئاسة نادي برشلونة الإسباني في الانتخابات القادمة المنتظر إجراؤها في العام المقبل.

 وقال فونت تعليقاً على صورة لأحد الأطفال في قطاع غزة وهو يرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني رقم 10 مكتوب عليه اسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صورة طفل غزة التي تفاعل معها فيكتور فونت

وكتب قائلاً: "يجب أن يكون برشلونة عامل تغيير أكثر فاعلية وقوة للمساهمة في بناء عالم أفضل".

 وأضاف عبر حسابه بموقع إنستغرام: "في حالات مثل الوضع الحالي في غزة، حيث تتابين الآراء علينا، نحن الأعضاء أن نقرر ما إذا كنا نريد للنادي أن يتخذ موقفاً ويسهم في وقف الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أنه إذا أرادت الأغلبية هذا التدخل فإن برشلونة سيكون له موقف مؤثر لا محالة.

 وكان الفرنسي إريك كانتونا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، قد طالب بتعليق استضافة إسرائيل لأي أحداث رياضية بسبب الحرب ضد غزة.

