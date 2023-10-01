نيمار يعلق على سوء أرضية ملعب مباراة الهلال ونساجي

ويكشف مقطع فيديو الوضع "الكارثي" للملعب، حيث يظهر عدد من العمال وهم يصلحون أرضية الملعب قبل نحو يومين من لعب المباراة.

رد نيمار

رد نيمار على مقطع فيديو لأرضية الملعب وكتب: "هذا غير ممكن".