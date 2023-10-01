نيمار يعلق على سوء أرضية ملعب مباراة الهلال ونساجي
علق النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال السعودي على سوء أرضية ملعب مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا.
وكشف مقطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، سوء أرضية ملعب آزادي الذي سيستضيف مباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا.
ويحل الهلال ضيفا ثقيلا على نساجي مازاندران في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.
ويكشف مقطع فيديو الوضع "الكارثي" للملعب، حيث يظهر عدد من العمال وهم يصلحون أرضية الملعب قبل نحو يومين من لعب المباراة.
رد نيمار
رد نيمار على مقطع فيديو لأرضية الملعب وكتب: "هذا غير ممكن".
وقال صادق درودكر رئيس نادي نساجي: "عشب ملعب آزادي غير مناسب ويجب إصلاحه بشكل أفضل قبل مواجهة الهلال".
في حين نقل الصحفي السعودي سعد السبيعي عن مصادر آسيوية قولها إن أرضية الملعب بحال أفضل مما ظهرت عليه في مباراة النصر مع برسيبوليس.
وتعادل الهلال مع نافباخور نامانجان الأوزبكي في الجولة الأولى في حين فاز نساجي مازاندران 2/0 على مضيفه مومباي سيتي الهندي.
وبعد مواجهة نساجي سيلعب الهلال في الدوري السعودي مع الأخدود والخليج ثم مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا.
والهلال أكثر فريق تتويجا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب آخرها عام 2021، ولم يسبق لنساجي أن أحرز اللقب من قبل.