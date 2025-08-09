بيان غامض.. الترجي التونسي يردّ على شائعات عودة الأزمة مع يوسف بلايلي

ردّ الترجي التونسي على الشائعات المتداولة حول عودة الأزمة مع لاعبه يوسف بلايلي وذلك بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس الجمعة استعدادا للمواجهة التي تجمعه اليوم السبت بمستقبل قابس في الجولة الافتتاحية للدوري التونسي للمحترفين.

وفجّر غياب يوسف بلايلي عن فريقه أزمة كبيرة في أوساط المشجعين وأعاد من جديد هواجس المسؤولين حول توتر العلاقة بينه وبين الفريق بعد أن كان آخر اللاعبين الذين التحقوا بتحضيرات الفريق الأحمر والأصفر استعدادا للموسم الجديد.

ورغم أن بلايلي ظهر في مباراة كأس السوبر الأحد الماضي أمام الملعب التونسي، وكان صاحب هدف فوز الترجي باللقب (1 ـ0)، فإن غيابه من جديد عن مباراة مستقبل قابس أثار الكثير من التأويلات التي ذهب بعضها حتى إلى الحديث عن قطيعة مع الفريق بعد خلاف مع المدرب ماهر الكنزاري.

ونشر الترجي التونسي اليوم السبت وقبل ساعات قليلة من مباراته أمام مستقبل قابس بيانا أوضح فيه أن بلايلي لن يشارك في مباراة الجولة الافتتاحية بسبب إصابة خفيفة حيث خير الجهاز الفني إعفاءه من المباراة للحفاظ على جاهزيته للمباراة القادمة.

وقال الترجي: "يغيب عن القائمة اللاعب يوسف بلايلي الذي خير الإطار الفني بالتنسيق مع الإطار الطبي إراحته لشعوره ببعض الاوجاع".

وأضاف أن اللاعبين يان ساس ورودريغو رودريغيز و إلياس موكوينا يواصلون التدرب على انفراد رفقة المعد البدني بعد عودتهم المتأخرة عن التحضيرات.

وكشف الفريق الأحمر والأصفر أن إدارة النادي فرضت بصفة رسمية عقوبات مالية و تأديبية على كل اللاعبين الذين تأخروا عن موعد بداية التحضيرات للموسم الجديد.

وأثار ذلك جدلا واسعا في أوساط المشجعين حول طبيعة العقوبات التي طالت اللاعبين وهل أن ابتعاد يوسف بلايلي عن مباراة الجولة الأولى من دوري المحترفين يأتي في إطار العقوبة أم كان بسبب الإصابة.

ورغم الرد الرسمي للترجي التونسي، لا تزال الأوساط الكروية في الترجي التونسي تتداول ملف الخلاف الحاد المزعوم في علاقة يوسف بلايلي ومدربه ماهر الكنزاري مساء الخميس في تدريبات الفريق.

ويواجه الترجي التونسي، حامل اللقب اليوم السبت مستقبل قابس في إطار الجولة الأولى، فيما سيلعب يوم 15 أغسطس الجاري مباراة الجولة الثاني ضد الاتحاد المنستيري.