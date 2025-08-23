كيف سجل كريستيانو رونالدو أهدافه الـ100 مع النصر؟

وصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى حاجز الـ100 هدف بقميص النصر السعودي، في إنجاز تاريخي يضاف إلى سجله الحافل بالأرقام القياسية.

ومع بلوغه هذا الرقم المميز، تبرز تفاصيل مثيرة توضح تنوع طرقه في التسجيل وقدرته الاستثنائية على حسم المباريات بمختلف الطرق.

تنوع في أماكن التسجيل

من بين أهدافه المئوية، أحرز رونالدو 87 هدفًا من داخل منطقة الجزاء بفضل تحركاته الذكية وتمركزه المثالي، فيما جاء 13 هدفًا من خارج المنطقة ليؤكد امتلاكه قدرات تسديد قوية ودقة لافتة.

اعتمد رونالدو أساسًا على قدمه اليمنى، فقد سجل بها 68 هدفًا، لكنه لم يغفل دور قدمه اليسرى التي هزت الشباك 18 مرة.

أما سلاحه الجوي المميز فقد منحه 14 هدفًا بالرأس، ليؤكد أنه أخطر المهاجمين في الكرات العرضية

بين اللعب المفتوح والكرات الثابتة

تنوعت طرق تسجيله أيضًا، فقد جاءت 66 هدفًا من اللعب المفتوح، فيما أحرز 34 هدفًا من الكرات الثابتة، شملت 26 ركلة جزاء، بالإضافة إلى 5 أهداف من الركلات الحرة المباشرة التي لطالما اشتهر بتنفيذها ببراعة.

الضحية المفضلة

أما الفريق الأكثر معاناة أمام الدون، فكان الوحدة السعودي، فقد استقبلت شباكه 10 أهداف كاملة من النجم البرتغالي، ليصبح خصمه المفضل في الدوري السعودي.

بهذه التفاصيل الدقيقة يتضح أن أهداف رونالدو المئة مع النصر لم تكن مجرد أرقام، بل دليلا على شمولية قدراته الهجومية، وتنوع طرق التسجيل التي جعلته دائمًا الخطر الأكبر على دفاعات الخصوم.

ومع وصوله إلى هذا الرقم التاريخي عند سن الأربعين، يثبت "صاروخ ماديرا" أن شغفه بكرة القدم لا يزال في أوجه.