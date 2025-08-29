ألونسو يكشف رد فعل فينيسيوس بعد جلوسه على دكة بدلاء ريال مدريد

دافع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن قراره استبعاد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور من التشكيلة الأساسية، وأكد أن كل لاعب يجب أن يقاتل من أجل مكانه رغم الأداء البطولي للاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي (فيفا)، من مقاعد البدلاء.

وأتت تلك الخطوة بثمارها يوم الأحد الماضي عندما دخل فينيسيوس بديلًا ليساعد ريال على الفوز 3-صفر على ريال أوبييدو، إذ قدم تمريرة حاسمة لهدف كيليان مبابي الثاني قبل أن يسجل هدفا بنفسه.

ويتقاسم ريال صدارة الدوري الإسباني مع 4 فرق أخرى بعد فوزه بأول مباراتين، ويلتقي غدا السبت ريال مايوركا الذي يحتل المركز 16 بنقطة واحدة من مباراتين.

وعندما سُئل عن تأثير بقاء لاعب بارز مثل فينيسيوس على مقاعد البدلاء، لم يُظهر ألونسو أي انزعاج.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "في غرفة الملابس، الأهم هو أن يكون الجميع مستعدا للمساهمة، سواء داخل الملعب أو خارجه. الإيمان الحقيقي بهذا هو أمرٌ أساسي. وهنا، الجميع يؤمنون بهذا".

وأثنى المدرب على رد فعل اللاعب البرازيلي قائلا "أنا سعيد للغاية بفينيسيوس. أمام أوبييدو، أظهر قدرته على إحداث تأثير كبير من مقاعد البدلاء. ما زلنا في البداية... وسيكون حاسما".

وأبدى ألونسو دعمه لرودريغو، الذي حل مكان فينيسيوس في مركز الجناح الأيسر في أول مشاركة له أساسيًا منذ مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية في يونيو الماضي.

وقال ألونسو: "أظهر أفضل أداء له في مراكز مختلفة... لكنني أعتقد أن مركز الجناح الأيسر جيد للغاية بالنسبة له".

ولم يكشف المدرب الإسباني عما إذا كان رودريغو سيبدأ أساسيا على حساب فينيسيوس مجددا في مباراة الغد.

وقال ألونسو: "لن يكون من الذكاء أن أخبركم بما سأفعله، سواء كان سيشارك أساسيا أم في مركز الجناح الأيسر مجددا. سنرى غدا".