صدام النجوم.. 5 معارك حامية تشعل السوبر السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو هونغ كونغ، حيث تنطلق بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة نخبة من أندية دوري روشن التي عززت صفوفها بنجوم عالميين، مبشرة بموسم جديد مليء بالإثارة والتنافسية.

البطولة التي تجمع النصر والاتحاد في نصف نهائي ناري، والأهلي والقادسية في الموقعة الأخرى، لا تقتصر إثارتها على قوة الفرق المشاركة فحسب، بل تمتد إلى مواجهات فردية من العيار الثقيل بين لاعبين يعرفون بعضهم جيدًا من الملاعب الأوروبية، ويجددون صراعاتهم الكروية على الأراضي الآسيوية.

هذه المعارك الجانبية ستكون بلا شك مفتاح حسم اللقب الغالي، وفيما يأتي نستعرض أبرز خمس مواجهات ثنائية مرتقبة تشعل حماسة البطولة.

إينيغو مارتينيز ضد كريم بنزيما: كلاسيكو إسباني في الرياض

يعود الصدام المتجدد بين المدافع الإسباني الصلب إينيغو مارتينيز، المنتقل حديثًا لصفوف النصر، والمهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، قائد الاتحاد. تاريخ طويل من المواجهات يجمع اللاعبين في الدوري الإسباني، حيث التقيا في 16 مباراة تحديدًا.

الأرقام تمنح بنزيما تفوقًا كاسحًا بـ 12 انتصارًا، مقابل فوز وحيد لمارتينيز، وثلاثة تعادلات. ورغم هذا السجل، يُعرف عن مارتينيز شراسته وقدرته على إزعاج المهاجمين، وسيسعى بكل قوة لرد اعتباره في تحدٍّ جديد يضع خبرته في مواجهة دهاء بنزيما وحسه التهديفي العالي، في معركة ستؤثر بشكل مباشر في نتيجة كلاسيكو السوبر.

كينغسلي كومان ضد دانيلو بيريرا: صراع الخبرة والقوة

مواجهة أخرى بنكهة أوروبية خالصة تجمع جناح النصر الجديد، الفرنسي كينغسلي كومان، ومدافع الاتحاد، البرتغالي دانيلو بيريرا.

الثنائي سبق لهما اللعب ضد بعضهما في ست مناسبات، سواء على صعيد المنتخبات أو في المواجهات التي جمعت باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. اللافت أن الغلبة كانت دائمًا من نصيب كومان، الذي حقق الفوز في أربع مباريات بينما لم يعرف دانيلو طعم الانتصار عليه سوى في مباراة واحدة.

كومان بسرعته ومهارته سيشكل تهديدًا مستمرًّا، بينما سيحاول دانيلو استغلال قوته البدنية وخبرته في قطع الكرات وإيقاف خطورة الجناح الفرنسي الطائر.

ناتشو فيرنانديز ضد رياض محرز: فصل جديد من فصول الأبطال

ينتقل الصراع من ملاعب دوري أبطال أوروبا إلى كأس السوبر السعودي، حيث يلتقي مدافع القادسية الإسباني ناتشو فيرنانديز، بنجم الأهلي، الجزائري رياض محرز.

تواجه اللاعبان في ثلاث مناسبات سابقة تحمل ذكريات متباينة. بقمصان ريال مدريد ومانشستر سيتي، تبادلا الفوز في مباراتين، لكن فوز الريال كان الأغلى حيث قادهم إلى نهائي الأبطال عام 2022 على حساب السيتي.

المواجهة الثالثة في الدوري السعودي الموسم الماضي شهدت فوز محرز. والآن، يقود ناتشو دفاع القادسية الطموح في مواجهة مباشرة مع أحد أمهر الأجنحة في العالم، في نزال يعد بالكثير من الفنيات والندية.

كوين كاستيلس ضد إيفان توني: حراس المرمى في مواجهة القناصة

معركة متكافئة تجمع بين حارس مرمى القادسية، البلجيكي كوين كاستيلس، ومهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني. الثنائي يعرفان بعضهما من الموسم الماضي حيث تقابلا في مباراتين، وحقق كل منهما الانتصار في مباراة.

لم يسبق لهما أن تواجها على المستوى الدولي؛ ما يجعل صراعهما في السوبر السعودي فصلاً جديدًا ومهمًّا. كاستيلس بخبرته الأوروبية الطويلة سيواجه غريزة توني التهديفية وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص، في اختبار حقيقي لقوة هجوم الأهلي ودفاع القادسية.