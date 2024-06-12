تفوق على نجمي الريال وليفربول.. لاعب الهلال السعودي يحطم رقما قياسيا عالميا
كشفت تقارير إحصائية عن ترتيب اللاعبين الأكثر مشاركة في موسم 2023 ـ 2024 على الصعيد العالمي وأكبر عدد من المباريات التي خاضها اللاعبون في البطولات المحترفة.
ووفقا للترتيب الذي نشر اليوم الأربعاء، وضم أكثر 10 نجوم في كرة القدم مشاركة خلال الموسم الماضي، حل نجم الهلال السعودي سعود عبد الحميد في المركز الأول متفوقا على نجوم كبار في الدوريات الأوروبية مثل الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد.
وشهدت قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في نسق عال من المباريات غياب عدد من النجوم المعروفين بسبب الإصابة أو عقوبات الإيقاف، على غرار الفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي مع نجم باريس سان جيرمان أو محمد صلاح نجم ليفربول أو إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.
وحل سعود عبد الحميد في صدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في موسم 2023 ـ 2024 برصيد 67 مباراة، وذلك أثناء مشاركاته مع الهلال السعودي في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا.
وتقدم عبد الحميد على النرويجي فريديريك أورسنس لاعب بنفيكا الذي خاض 66 مباراة على امتداد الموسم بالتساوي مع الأسكتلندي جون ماك جين لاعب أستون فيلا.
وحل نجم ريال مدريد ومنتخب أوروغواي فيديريكو فالفيردي في المركز الرابع برصيد 65 مباراة، لكن المفاجأة كانت من مواطنه مهاجم ليفربول داروين نونيز الذي خاض أيضا 65 مباراة رغم ما أحاط به من أزمات مع ناديه خلال الموسم الماضي.
وحل فيل فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وزميله الأرجنتيني يوليان ألفاريز في المركز السادس برصيد 64 مباراة، وهو نفس العدد من المباريات الذي خاضه الكولومبي لويز دياز مهاجم ليفربول.