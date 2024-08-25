أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا حول زيارة نجمة تلفزيون الواقع، الأمريكية كيم كارديشيان إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

وتقضي النجمة الأمريكية عطلتها حاليًا في مدريد برفقة نجلها المغرم بالفريق الملكي سانت ويست.

وزارت كيم كارديشيان ملعب سانتياغو برنابيو، والتقت برئيس النادي فلورنتيو بيريز.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا حول زيارة كيم كارديشيان قال فيه: "حضرت كيم كارداشيان مباراة بين ريال مدريد وريال بلد الوليد في سانتياغو برنابيو.. وفي نهاية اللقاء، التقطت سيدة الأعمال والشخصية المؤثرة الأمريكية صورة تذكارية مع الرئيس فلورنتينو بيريز".

يذكر أن كيم كارديشيان ظهرت رفقة ابنها، مساء الجمعة الماضي، مع نجم نادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بقصره في إسبانيا، وفق ما أظهرته صور نشرها اللاعب البرازيلي عبر حسابه على منصة "إنستغرام".

وواصلت كارديشيان زياراتها لمدريد، إذ نشرت صورًا داخل مقرات النادي الإسباني، والتقطت صورًا مع كثير من اللاعبين أبرزهم جود بيلينغهام.

وفاز ريال مدريد على ضيفه بلد الوليد 3ـ0، ليحقق حامل لقب الدوري الإسباني فوزه الأول في المسابقة الموسم الجاري، عقب تعثره بالتعادل في الجولة الماضية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين خلف برشلونة وسيلتا فيغو في الصدارة.