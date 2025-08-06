أسطورة الأهلي يتوعد الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

توعد عمرو السولية، نجم الأهلي السابق وفريق نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، منافسه الزمالك قبل المواجهة التي ستجمعهما في افتتاح مباريات الموسم الجديد للدوري المصري، الذي ينطلق يوم 8 أغسطس الجاري.

وجاء انتقال عمرو السولية إلى سيراميكا كليوباترا بعد مشوار حافل دام 9 سنوات داخل القلعة الحمراء، وأعلن الأهلي نهايته، أخيرًا، بعدما قرر النادي توجيه الشكر للاعب إثر نهاية تعاقده.

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ويعد السولية أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، فقد شارك في 342 مباراة بقميص الفريق الأحمر في مختلف البطولات، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 29.

وقال السولية في تصريحات تلفزيونية: "سيراميكا فريق قوي وسينافس على البطولات في الموسم المقبل، والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهازًا فنيًا وإدارة توفر كل شيء لنا".

وتابع: "نركز بشكل كبير هذا الموسم لكي نحقق أشياء أكثر من التي تحققت الموسم الماضي، بداية من مباراة يوم الجمعة المقبلة أمام الزمالك، ونقدر نفوز بالثلاث نقاط".

وكان سيراميكا كليوباترا حقق لقب كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي، للمرة الثالثة على التوالي.

ويستهل الزمالك، الذي حقق 14 لقبًا في الدوري المصري، آخرها في موسم 2021-2022، مشواره في الموسم الجديد، يوم الجمعة، عندما يحل ضيفًا على سيراميكا كليوباترا الذي كان ضمن مجموعة المنافسة على اللقب في الموسم الماضي.

ومع إنهاء الزمالك آخر ثلاثة مواسم في الدوري باحتلال المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز، فإن الفريق الأبيض مطالب بتحسين صورته في المسابقة المحلية، ومصالحة جماهيره المتعطشة للعودة إلى التتويج باللقب.

ويخوض الزمالك منافسات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البلجيكي الجديد يانيك فيريرا، الذي تولى المسؤولية في يوليو الماضي بعد موسم اكتفى فيه الفريق بالظفر بلقب كأس مصر، بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح في النهائي.