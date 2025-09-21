أريد 100 مليون مثل زيزو.. إمام عاشور ووكيله يصدمان الأهلي المصري

قام إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، ووكيله آدم وطني، بتوجيه صدمة قوية لإدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، في إطار مساعيهم لتجديد عقد اللاعب.

وبات آدم وطني وكيلًا لإمام عاشور في الوقت الحالي، وكان الأهلي أصدر قرارًا بعدم التعامل مع ذلك الوكيل بسبب تصريحاته خلال صفقة الفلسطيني وسام أبو علي، الذي رحل إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وشهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر بين آدم وطني وكيل إمام عاشور والأهلي، خاصة في ظل رغبة مسؤولي الأحمر في تجديد عقد اللاعب، رغم تبقي 3 مواسم له في عقده.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورت"، فإن "إمام عاشور تعاقد مع آدم وطني لأنه لم يجد أن وكيله المحلي يجلب له عروضا قوية مثلما حدث مع وسام أبو علي ومحمد عبد المنعم الذي رحل للدوري الفرنسي".

وأضاف: "إمام عاشور عندما جلس مع إدارة الأهلي قال إنني أريد 100 مليون جنيه مثلما يحصل أحمد سيد (زيزو) على الرقم ذاته، كما أكد لي وكيلي أن هذا الرقم الذي يحصل عليه (زيزو)، ولكن إدارة الأهلي قالت له من قال لك أن (زيزو) يحصل على هذا الرقم؟".

وتابع التقرير: "زيزو يحصل على ما يعادل قيمة محمود حسن (تريزيغيه) بعيدًا عن الإعلانات، وهو يحصل على مليون و300 ألف دولار ولا يحصل على عقده بالجنيه المصري، وزيزو عقده ما يعادل هذا الرقم أي حوالي 65 مليون جنيه مصري، وإمام عاشور يحصل على 15 مليون جنيه وقبل زيزو هو كان أعلى راتب في الفريق".

وكان مسؤولو النادي الأهلي استقروا على تأجيل ملف تجديد عقد إمام عاشور إلى الموسم المقبل، وأن تكون الأولوية للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مثل المالي أليو ديانغ وأحمد نبيل "كوكا"، ولا سيما أن عقد إمام عاشور يتبقى فيه 3 مواسم منها الموسم الحالي.

وتتجه النية داخل النادي الأهلي على تأجيل فتح ملف عقد إمام إلى الموسم المقبل، على أن يتم زيادة مدة العقد لموسمين إضافيين، وتعديل القيمة المالية ليتساوى مع لاعبي الفئة الأولى في صفوف الفريق، ليتساوى مع اللاعبين الأكثر حصوًلا على العقود فى صفوف الفريق الأحمر وهما محمود "تريزيغيه" وأحمد سيد "زيزو".