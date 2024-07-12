"أعيش اللحظة ولا أخاف الأدوار النهائية".. تصريح مثير لميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لا يشعر بأي نوع من التوتر والخوف قبل أن يقود منتخب بلاده في نهائي كوبا أمريكا 2024، فجر الإثنين أمام منتخب كولومبيا.

وتأهل منتخب التانغو، بقيادة الأسطورة ميسي، للمباراة النهائية بعد الفوز على كندا (2 ـ 0) في نصف النهائي ليضرب موعدا جديدا مع المشهد الختامي للمسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي بعد أن كان أحرز اللقب منذ 3 سنوات أمام البرازيل على أرضها.

وقال ليونيل ميسي في حديث مع الصحفي الأرجنتيني راما بانتوروتو قبل يومين من مواجهة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا: "لا أشعر بالتوتر بتاتا قبل هذه المباراة، بالنظر إلى ما عشناه في الفترة الأخيرة فأنا أشعر بكثير من الهدوء وأنتظر فقط موعد النهائي لكي أعيش اللحظة, أريد دوما أن أعيش اللحظة ولا أفكر كثيرا ماذا سيحدث فيما بعد".

وقال ميسي الذي قاد بلاده لإحراز كوبا أمريكا 2021 ثم كأس العالم 2022: "أريد الاستمتاع بكل لحظاتي مع كرة القدم، وأن أعيش إلى أقصى حد ممكن، فقط هذا ما أريده".

وتابع: "المباريات النهائية؟ أنا لا أخشاها، بعدما مررت به سابقا لا أخشى النهائي الآن، لقد تغير الأمر، في السابق كنا نسهر طوال الليل ونحن نتحدث عن المباراة وننتظرها، لكن الآن أنام جيدا ليلة المباراة".

وفي 2014 و2015 و2016 خسر ليونيل ميسي 3 أدوار نهائية الأول في مونديال البرازيل أمام المنتخب الألماني، أما الثاني والثالث فقد كانا في نهائي كوبا أمريكا أمام منافس واحد وهو منتخب الشيلي بطل المسابقة عامي 2015 و2016.

وفي 2021 أنصفت كرة القدم أيقونة نادي برشلونة الذي أحرز في يوليو من ذلك العام أول لقب دولي (كوبا أمريكا) وبعد عام ونصف تقريبا أضاف إلى سجلات بلاده لقبا جديدا هو كأس العالم وذلك للمرة الاولى منذ 1986 أي قبل أن يولد النجم الأرجنتيني في مدينة روزاريو.

وسيكون ميسي (37 عاما) للمرة الثالثة قريبا من إنجاز جديد مع منتخب بلاده عندما يواجه كولومبيا في نهائي قاري هو الأول بين المنتخبين.