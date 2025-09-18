بحضور رونالدو.. كريستيانو جونيور يسجل هدفا خرافيا في شباك الأهلي السعودي (فيديو)

أحرز كريستيانو جونيور، نجل نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفًا مذهلاً من ضربة حرة مباشرة، مسجلاً أول أهداف فريقه في مباراة النصر أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي تحت 16 عامًا، بحضور والده الذي كان يتابع المباراة من المدرجات.

وشهدت مباراة النصر السعودي أمام النادي الأهلي، في بطولة الدوري السعودي للشباب تحت 16 عامًا، لحظة مثيرة عندما حصل النصر على ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67، انبرى لتسديدها كريستيانو جونيور.

وببراعة فائقة ورثها عن والده، سدد الكرة بقوة ودقة استثنائية، لتستقر في شباك الأهلي، مما أدى إلى تقدم النصر بهدف نظيف.

كان رونالدو الأب، النجم العالمي الذي يلعب للنصر في الفئة الكبيرة، حاضرًا في الملعب ليشجع ابنه.