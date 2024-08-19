أتم نادي الزمالك المصري، اتفاقه النهائي مع المغربي أشرف بن شرقي، للعودة إلى صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أشرف بن شرقي أصبح لاعبا حرًّا، بعد رحيله عن صفوف الريان القطري، بعد ارتباط دام موسما واحدا.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن اللاعب المغربي، وافق على تخفيض مطالبه المالية، من أجل ارتداء القميص الأبيض.

وأضاف: "اتُّفِق مع اللاعب ووكيله على كل التفاصيل المالية، والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

وتابع: "سيصل اللاعب إلى القاهرة في الساعات القليلة المقبلة، للتوقيع الرسمي على العقود، وإغلاق الستار على تلك القصة".

واختتم: "التعاقد مع بن شرقي جاء بعد عرض اللاعب على جوزيه غوميز مدرب الفريق، الذي رحب بشدة بعودة اللاعب المغربي مجددا".

ولعب بن شرقي مع الزمالك منذ يوليو 2019 قادما من الهلال السعودي، ورحل في صيف 2022.

وأسهم اللاعب المغربي في تحقيق لقب السوبر الإفريقي مع الزمالك، بجانب لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر والسوبر المصري.

وانضم اللاعب المغربي بعد ذلك إلى نادي الجزيرة الإماراتي، ثم انتقل إلى الريان القطري.