خصم مليون جنيه.. الخطيب يرعب لاعبي الأهلي المصري

تسبب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حالة من "الرعب" لدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذك في أعقاب التعادل مع مودرن سبورت في افتتاح الدوري المصري.

وشهدت تدريبات النادي الأهلي، يوم الأربعاء، مفاجأة صادمة للاعبين مع وصول محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي حرص على حضور المران قبل مواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وعقد الخطيب جلسة طارئة مع اللاعبين، وجه خلالها تحذيرًا صارمًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل والانضباط داخل وخارج الملعب، ومطالبًا ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

تحذير بخصم مليون جنيه

لم يكتفِ رئيس الأهلي بالحديث التحفيزي، بل أرسل رسالة قوية للاعبين جاء فيها: "أنتم أفضل لاعبي مصر وأفريقيا.. لا نتأخر عنكم ماديًًا أو معنويًّا، وبالتالي لن أقبل أي تعادل أو خسارة".

وأضاف الخطيب خلال حديثه مع لاعبي الأهلي: "أي نقطة يخسرها الأهلي بعد ذلك، سيتم خصم مليون جنيه من مستحقات كل لاعب".

واختتم: " ليس لديكم أي حجة.. كل طلباتكم مجابة، وبالتالي لا مجال لأي تقصير".

رد فعل اللاعبين

كان لتلك التهديدات تأثيرها الفوري، حيث عاد الأهلي بقوة ليفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل منها النجم الجديد أحمد "زيزو" هدفين، ليتدارك الفريق تعثره في الجولة الأولى بتعادله 2-2 مع مودرن سبورت، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.