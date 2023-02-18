الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب بلوزداد ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف ملعب (5 جويلية) المواجهة التي تجمع بين شباب بلوزداد الجزائري وضيفه الترجي التونسي في قمة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وافتتحت الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بالتعادل 0/0 بين الزمالك المصري ومضيفه المريخ السوداني خلال المباراة التي أقيمت في ليبيا.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة شباب بلوزداد ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (5 جويلية) الساعة 20:00 اليوم السبت بتوقيت الجزائر وتونس بصافرة الحكم الجنوب أفريقي أبونجيلي توم.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق محمد بركات.
ترتيب الفريقين
يحتل شباب بلوزداد صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه في الجولة الأولى على حساب الزمالك المصري بإستاد القاهرة بنتيجة 1-0.
ويحتل الترجي المركز الثاني برصيد 3 نقاط عقب تغلبه على ملعبه على المريخ السوداني بنتيجة 1-0.
ويحتل المريخ والزمالك المركزين الثالث والرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة لكل فريق.
تاريخ المواجهات
كان اللقاء الأول بين الفريقين في بطولة كأس المغرب العربي للأندية الأبطال موسم 1970/1971، وفاز شباب بلوزداد بنتيجة 3-2 وتعادلا بنتيجة 2-2.
وتقابل الفريقان من قبل في نصف نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1995 وحقق الترجي الفوز بنتيجة 1-0 بهدف ذهبي.
وتجدد الموعد في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021، وتبادل الفريقان الفوز بنتيجة 2-0 ثم صعد الترجي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.
ولعب الفريقان في مرحلة المجموعات لنسخة الموسم الماضي بدوري الأبطال، وتعادلا بنتيجة 1-1 في الجزائر ثم فاز الترجي بنتيجة 2-1 في تونس.
ويدور صراع تونسي خارج الخطوط بين نبيل الكوكي مدرب بلوزداد ونبيل معلول مدرب الترجي اللذين سبق أن تقابلا مرتين وفاز الكوكي مع الإفريقي التونسي أمام الترجي بقيادة معلول بالدوري موسم 2012/2013.
وفاز معلول مع الترجي على حساب الصفاقسي بقيادة الكوكي بالدوري موسم 2010/2011.
أسلحة شباب بلوزداد
يدخل شباب بلوزداد مواجهة الترجي وسط معنويات مرتفعة من أجل تحقيق الفوز الثاني والانفراد بصدارة الترتيب.
وقال نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه أغلق تماما صفحة الفوز على الزمالك موضحا أن هذا الفوز يمنح فريقه دفعة قوية لحصد النقاط الثلاث أمام الترجي.
وأشار إلى أن فريقه يتطلع لبلوغ ربع النهائي والوصول لأبعد نقطة ممكنة مؤكدا أنه يتمنى حضورا جماهيريا مميزا في مباراة الترجي لدعم فريقه بكل قوة.
ويعتمد شباب بلوزداد على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكسيس جيندوز، وأمامه خط الدفاع بقيادة معاذ حداد وشعيب قداد ومختار بلخثير ويوسف لعوافي.
ويقود خط الوسط حسام الدين مرزيق وزكريا دراوي وأكرم بوراس، مع ثلاثي خط الهجوم ليونيل وامبا وآنايو إيوالا ومحمد إسلام بكير.
أوراق الترجي
يأمل الترجي حصد الفوز خارج الديار ومن معقل شباب بلوزداد لفرض سيطرته على صدارة ترتيب المجموعة.
وقال نبيل معلول، المدير الفني للترجي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يستهدف الصدارة وتحقيق الفوز في الجزائر مؤكدا أن المواجهة صعبة للغاية وضد فريق متحمس ومنافس صعب على ملعبه.
وأضاف: "سنلعب تحت ضغط جماهيري كبير في الجزائر وأتمنى أن يحضر 50 ألف مشجع في لقاء بلوزداد في تونس".
ويعتمد الترجي على تشكيلة تضم حارس المرمى المعز بن شريفية، وأمامه الرباعي محمد أمين توجاي وياسين مرياح ورائد بو شنيبة ومحمد أمين بن حميدة في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره محمد علي بن رمضان وصانع الألعاب صابر بوغرين، وعلى الأطراف أنيس البدري وحمدو الهوني، وفي الهجوم رياض بن عياد.
وقال التونسي وسام العابدي، مدافع الترجي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس لأن شباب بلوزداد يملك جماهير متحمسة ولاعبين مستقرين على مدار آخر 3 مواسم.
وأشار إلى أن نبيل الكوكي أيضا مدرب قدير ومواجهته ضد نبيل معلول ستكون تكتيكية بحتة خارج الخطوط، موضحا أن اللقاء سيكون مثيرا ومميزا خاصة أن كل فريق يسعى للانفراد بالصدارة.