الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب بلوزداد ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

أسلحة شباب بلوزداد

يدخل شباب بلوزداد مواجهة الترجي وسط معنويات مرتفعة من أجل تحقيق الفوز الثاني والانفراد بصدارة الترتيب.

وقال نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه أغلق تماما صفحة الفوز على الزمالك موضحا أن هذا الفوز يمنح فريقه دفعة قوية لحصد النقاط الثلاث أمام الترجي.

وأشار إلى أن فريقه يتطلع لبلوغ ربع النهائي والوصول لأبعد نقطة ممكنة مؤكدا أنه يتمنى حضورا جماهيريا مميزا في مباراة الترجي لدعم فريقه بكل قوة.

ويعتمد شباب بلوزداد على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكسيس جيندوز، وأمامه خط الدفاع بقيادة معاذ حداد وشعيب قداد ومختار بلخثير ويوسف لعوافي.

ويقود خط الوسط حسام الدين مرزيق وزكريا دراوي وأكرم بوراس، مع ثلاثي خط الهجوم ليونيل وامبا وآنايو إيوالا ومحمد إسلام بكير.