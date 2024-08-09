أعلن العدَّاء الأمريكي نواه لايلز انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس الصيفي بعد ساعات من تلقيه رعاية طبية في أعقاب إحرازه المركز الثالث في سباق 200 متر بعكس التوقعات وبعد الكشف عن إصابته بكوفيد-19.

وقال مسؤولون إن نتيجة فحص لايلز جاءت إيجابية، يوم الثلاثاء، بعد يومين من فوزه بسباق 100 متر وبدا أنه يعاني من إرهاق بدني بعد نهائي سباق 200 متر أمس الخميس.

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وكتب لايلز عبر إنستغرام: "أعتقد أن هذه ستكون نهاية مشاركتي في أولمبياد 2024. إنها ليست الألعاب الأولمبية التي تمنيتها لكنها أشعرتني بسعادة كبيرة".

ويغادر لايلز باريس كبطل أولمبي لكن النهاية المفاجئة لمسيرته في الألعاب كانت بالتأكيد بمثابة أمر مؤلم لأنه كان يطمح للفوز بأربع ميداليات ذهبية في باريس في سباقات 100 متر و200 متر، و 4 في 100 متر تتابع، و 4 في 400 متر تتابع.

كما كانت هذه أول هزيمة يتعرض لها بطل العالم 3 مرات في سباق 200 متر في نهائي للسباق منذ 3 سنوات.

وهنأ لايلز عداء بوتسوانا ليتسيلي تيبوغو الفائز بالميدالية الذهبية، ومواطنه الأمريكي كيني بيدناريك الحاصل على الفضية في سباق 200 متر، وشكر معجبيه على رسائل الدعم.

وكتب لايلز: "أتمنى أن يكون الجميع قد استمتع بالسباق."