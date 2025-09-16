بعلاقات جون إدوارد.. كريستيانو رونالدو يضخ أموالا في شركة الزمالك (فيديو)

زعمت قناة "صدى البلد" المصرية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قرر الاستثمار بأمواله في نادي الزمالك.

ويلعب كريستيانو رونالدو صاحب الـ 40 عاماً في صفوف نادي النصر منذ شهر يناير 2023 بعد انتقاله للدوري السعودي عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب القناة المصرية فإن رونالدو قرر بالتشاور مع فريق عمله ضخ أموالاً للاستثمار في أندية بكل قارة بعد أن أصبح مساهماً في شركة نادي النصر لكرة القدم.

وأوضحت أن رونالدو سيستثمر أمواله في أحد أندية قارة أفريقيا وهناك مباحثات قادها فريق عمل النجم البرتغالي للمفاضلة بين الأهلي والزمالك.

وأشارت إلى أن العلاقات التي يملكها المدير الرياضي بنادي الزمالك جون إدوارد وصداقته مع محمد جمال العاصي المدير التنفيذي بنادي ألميريا الإسباني لعبت دوراً كبيراً في تقارب وجهات النظر مع فريق عمل رونالدو.

وأكدت أن رونالدو سيضخ أموالاً في شركة كرة القدم بنادي الزمالك التي سيتم إنشائها في الفترة القادمة بناء على هذه الاتصالات التي تمت في الساعات الماضية.

وكان رونالدو قد لعب ضد الزمالك بقميص النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023، وتعادل الفريقان وقتها بهدف لكل منهما.