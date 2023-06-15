رسميًا: رودي غارسيا مدرب النصر السعودي السابق مديرًا فنيًا لنادي نابولي الإيطالي

وتولى غارسيا تدريب النصر في يونيو 2022 وأدار للفريق 26 مباراة حقق الفوز في 18 منها وتعادل 5 مرات وخسر 3 مرات.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 مباريات من نهاية الموسم لينهي صيامًا استمر 33 عامًا منذ نال لقبه الأخير بقيادة دييغو مارادونا العام 1990.