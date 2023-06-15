رسميًا: رودي غارسيا مدرب النصر السعودي السابق مديرًا فنيًا لنادي نابولي الإيطالي
نابولي بطل الدوري الإيطالي يعلن التعاقد مع رودي غارسيا مدرب النصر السعودي السابق
أعلن نادي نابولي تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، خلفًا للمدير الفني لوتشيانو سباليتي، الذي قاد الفريق للتويج بلقب الدوري الإيطالي.
غارسيا درّب روما ومرسيليا وليون وليل، وآخر محطاته كانت نادي النصر السعودي.
وقاد سباليتي نابولي للظفر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخ النادي، والأولى منذ 33 عامًا.
ووفقًا لبيان نابولي سيتولى غارسيا مدرب النصر السعودي السابق تدريب نابولي خلال الموسم الرياضي القادم.
وسبق لغارسيا تدريب روما ومرسيليا وليون وليل، وآخر محطاته كانت نادي النصر السعودي.
وتولى غارسيا تدريب النصر في يونيو 2022 وأدار للفريق 26 مباراة حقق الفوز في 18 منها وتعادل 5 مرات وخسر 3 مرات.
وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 مباريات من نهاية الموسم لينهي صيامًا استمر 33 عامًا منذ نال لقبه الأخير بقيادة دييغو مارادونا العام 1990.