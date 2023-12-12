ياسين بونو ينافس إيدرسون وكورتوا على جائزة أفضل حارس في العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قوائمه النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" للأفضل في عام 2023.
ويُقام الحفل في لندن للمرة الثالثة في التاريخ، يوم 15 يناير 2024.
وكان ليونيل ميسي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي.
وبدأ "فيفا" الكشف عن المتنافسين لجائزة أفضل حارس مرمى، والتي ضمت: المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، وكذلك تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.
وخرج من القائمة النهائية أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وماريك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة.
في فئة أفضل حارسة مرمى، تتنافس: ماكينزي آرنولد، حارسة أستراليا، وكاتالينا كول، حارسة إسبانيا، وماري إيربس، حارسة إنجلترا.
وتركز الجائزة على الحراس الأكثر تميزًا، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.
وألقى الموقع الرسمي لـ" فيفا"، الضوء على أبرز نجاحات "بونو" هذا العام، مشيرًا إلى فوزه ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-2023، وتصديه لركلة جزاء في مباراة النهائي، كما تم اختياره ضمن فريق البطولة للموسم ذاته، بجانب مشاركته المتميزة في منافسات كأس العالم 2022، وقيادته لمنتخب بلاده المغرب، لحصد المركز الرابع في المونديال، لأول مرة في التاريخ.
أما عن كورتوا فقد أشار "فيفا" إلى فوزه بكأس ملك إسبانيا 2022-2023، واختياره ضمن فريق الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا.
أما إيدرسون فقد نجح بتحقيق الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، 2022-2023، بالإضافة إلى فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي.