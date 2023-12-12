ياسين بونو ينافس إيدرسون وكورتوا على جائزة أفضل حارس في العالم

في فئة أفضل حارسة مرمى، تتنافس: ماكينزي آرنولد، حارسة أستراليا، وكاتالينا كول، حارسة إسبانيا، وماري إيربس، حارسة إنجلترا.

وتركز الجائزة على الحراس الأكثر تميزًا، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وألقى الموقع الرسمي لـ" فيفا"، الضوء على أبرز نجاحات "بونو" هذا العام، مشيرًا إلى فوزه ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-2023، وتصديه لركلة جزاء في مباراة النهائي، كما تم اختياره ضمن فريق البطولة للموسم ذاته، بجانب مشاركته المتميزة في منافسات كأس العالم 2022، وقيادته لمنتخب بلاده المغرب، لحصد المركز الرابع في المونديال، لأول مرة في التاريخ.