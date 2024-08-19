كشف هتان باهبري، نجم الشباب السعودي، عن صورة جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، خلال تواجدهما في أحد مراكز الطب الرياضي بالممكلة.

ويعد هذا الظهور الأول لرونالدو بعد خسارته كأس السوبر السعودي مع النصر أمام الهلال.

وخسر النصر لقب كأس السوبر السعودي بعدما هزم على يد "الزعيم" بنتيجة 1-4 في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت.

وعقب صافرة النهاية، غادر رونالدو الملعب دون استلام الميدالية الفضية، المخصصة للاعبي الفريق صاحب المركز الثاني؛ ما أثار جدلا كبيرا وتم انتقاده من قبل العديد من المحللين الرياضيين.

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ونشر باهبري صورتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إحداهما تجمعه مع رونالدو في منشأة "موف" المختصة في الطب الرياضي، وعلق عليها: "التاريخي رونالدو.. صدفة جميلة التقائي اليوم بالدون خلال موعدي بمركز موف".

وأضاف: "شخصية عظيمة وملهمة لكل رياضي".

وكانت الصورة الثانية لباهبري وهو جالس على أحد أجهزة الأشعة.

ولم يكشف نجم الشباب عن السبب وراء تواجد رونالدو في المركز الطبي، كما لم يشر نادي النصر إلى إصابة "الدون" أو معاناته من أي طارئ طبي.

يذكر أن هتان باهبري ألمح مؤخرا إلى قرب رحيله عن صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض باهبري، 23 مباراة مع فريق الشباب خلال الموسم الماضي 2023/2024، وسجل خلالها هدفاً وحيداً.