بكاء وانهيار رونالدو بعد خسارة كأس الملك (فيديو)

انهار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باكيا بعد خسارة فريقه النصر السعودي لقب كأس الملك لموسم 2023 ـ 2024 أمام غريمه الهلال، المتوج منذ أيام قليلة بلقب دوري المحترفين.

وخسر النصر السعودي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة بركلات الترجيح (5 ـ 4) بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي على التعادل (1 ـ 1)، ليخرج خالي الوفاض من المسابقات المحلية الثلاث التي آلت جميع ألقابها لفائدة الهلال في موسم تاريخي حصد فيه الدوري والكأس وكأس السوبر (2023).

ورغم أن كريستيانو رونالدو سجل ركلة الترجيح التي تقدم لتنفيذها وغالط بها الحارس المغربي للهلال ياسين بونو إلا أن زميليه علي الحسن ومشاري النمر أهدر كل منهما ركلة ترجيحية ليفوز الهلال باللقب فيما انهار النجم البرتغالي باكيا بعد لحظات قليلة من إهدار زميله مشاري النمر الركلة الأخيرة.