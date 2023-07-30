مروان الشوربجي يسير على خطى شقيقه ويقرر تمثيل إنجلترا في بطولات الإسكواش

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش عن اختيار اللاعب المصري مروان الشوربجي اللعب باسم إنجلترا بداية من الموسم المقبل، رفقة شقيقه محمد الشوربجي، الذي اتخذ هذه الخطوة العام الماضي.

وكانت رابطة محترفي الإسكواش PSA أعلنت انتقال نجم الإسكواش، محمد الشوربجي، للعب باسم إنجلترا بدلًا من مصر في شهر يونيو من العام الماضي، ليلتحق به شقيقه مروان هذا العام.