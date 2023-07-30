مروان الشوربجي يسير على خطى شقيقه ويقرر تمثيل إنجلترا في بطولات الإسكواش
أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش عن اختيار اللاعب المصري مروان الشوربجي اللعب باسم إنجلترا بداية من الموسم المقبل، رفقة شقيقه محمد الشوربجي، الذي اتخذ هذه الخطوة العام الماضي.
وكانت رابطة محترفي الإسكواش PSA أعلنت انتقال نجم الإسكواش، محمد الشوربجي، للعب باسم إنجلترا بدلًا من مصر في شهر يونيو من العام الماضي، ليلتحق به شقيقه مروان هذا العام.
وقال مروان الشوربجي في تصريحات نقلها موقع رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، إنه سعيد بتمثيل منتخب إنجلترا في البطولات الدولية، وإنه قضى معظم حياته هناك وحان الوقت لرد الجميل.
فيما قال بيان الاتحاد الإنجليزي للعبة: "يحتفل مروان الذي يتخذ من بريستول مقرًا له، والذي يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين اليوم، بالمنافسة تحت علم إنجلترا في جميع البطولات التي أقرها اتحاد الإسكواش المحترف (PSA) والاتحاد العالمي للإسكواش (WSF)".
وأضاف: "حصل مروان على 13 لقبًا في طوال مسيرته المهنية، وحقق انتصارات كبيرة في السنوات الأخيرة".
ومن المقرر أن يشارك مروان الشوربجي في بطولة باريس المفتوحة المقرر لها 27 أغسطس المقبل تحت العلم الإنجليزي.
ويحتل محمد الشوربجي المركز الخامس في جدول التصنيف العالمي للاعبي الإسكواش، فيما يحل شقيقه مروان تاسعًا.