حكم تونسي يرفع قضية عدلية ضد مسؤول بسبب تعرّضه للعنف

قرر الحكم التونسي سيف الدين الورتاني، رفع شكاية عدلية مدنية ضد مسؤول في نادي الملعب التونسي بعد التهجم عليه ومحاولة تعنيفه مساء الأحد في ملعب رادس الأولمبي بعد نهاية مباراة الترجي والملعب التونسي (2 ـ 2) ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين.

وحول الترجي حامل اللقب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 أمام الملعب التونسي في مباراة قمة صاخبة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

ووضع يوسف أومارو فريقه الملعب التونسي في المقدمة في الدقيقة 20 بتسديدة قوية على يمين أمان الله مميش حارس الترجي عندما استغل تمريرة خاطئة من محمد أمين بن حميدة، ورفع اللاعب نفسه النتيجة 2-صفر قبل أربع دقائق من الاستراحة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مثالية من بلال الماجري.

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وقلص ياسين مرياح الفارق في الدقيقة 52 من ركلة جزاء حصل عليها محمد أمين بن حميدة قبل أن يدرك البديل زين الدين كادا التعادل في الدقيقة 60 برأسية خدعت سامي هلال حارس الملعب التونسي.

وأثار أداء حكم المباراة سيف الدين الورتاني، الذي أعلن ركلة جزاء للترجي في الدقيقة السابقة من الشوط الثاني موجة غضب عارمة في أوساط جماهير ومسؤولي الملعب التونسي فيما تهجم عليه بعضهم فضلا عن محاولة اعتراض طريقه من قبل عشرات المشجعين لفريق الملعب التونسي عند خروجه من الملعب.

وقالت مصادر لـ "إرم نيوز" إن الحكم سيف الدين الورتاني تولى رفع شكاية عدلية في مركز الشرطة بمدينة رادس عقب نهاية المباراة ضد نائب رئيس نادي الملعب التونسي محمد بليش متهما الأخير بمحاولة الاعتداء عليه بالعنف.

وينتظر أن يتم استدعاء الحكم سيف الدين الورتاني ونائب رئيس الملعب التونسي محمد بليش وعدد من شهود العيان للخضوع للمساءلة في الأسبوع الجاري.

ويشار إلى أن الترجي رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بينما يحتل الملعب التونسي المركز الثامن بأربع نقاط.