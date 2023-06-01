ظهور لوكاكو وميغان ذا ستاليون معًا في حفل زفاف لاوتارو مارتينيز يثير جدلًا (فيديو وصور)

وكان من بين المتواجدين في الحفل، البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان وشريك لاوتارو في خط هجوم النادي الإيطالي والذي شوهد متناغمًا مع مطربة الراب الشهيرة ميغان ذا ستاليون.

وخلال تواجدهما بالحفل الذي أقيم في جزيرة كومو بدا لوكاكو وميغان متناغمين للغاية وهو ما أثار تساؤلات حول بدء علاقة جديدة بين الثنائي.

ولم يعلق ميغان ولوكاكو حتى الآن حول الصور التي بدأت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.