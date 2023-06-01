ظهور لوكاكو وميغان ذا ستاليون معًا في حفل زفاف لاوتارو مارتينيز يثير جدلًا (فيديو وصور)
أثار ظهور روميلو لوكاكو نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي برفقة ميغان ذا ستاليون مطربة الراب الشهيرة في حفل زفاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز جدلًا واسعًا.
واحتفل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان بزفافه قبل يومين بحضور عدد من نجوم إنتر ميلان وكرة القدم حول العالم.
وكان من بين المتواجدين في الحفل، البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان وشريك لاوتارو في خط هجوم النادي الإيطالي والذي شوهد متناغمًا مع مطربة الراب الشهيرة ميغان ذا ستاليون.
وخلال تواجدهما بالحفل الذي أقيم في جزيرة كومو بدا لوكاكو وميغان متناغمين للغاية وهو ما أثار تساؤلات حول بدء علاقة جديدة بين الثنائي.
ولم يعلق ميغان ولوكاكو حتى الآن حول الصور التي بدأت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.
مانشستر سيتي..
إلى ذلك، يستعد إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة تاريخية مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بحثًا عن مجد أوروبي كبير.
ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الـ10 من يونيو الجاري في إسطانبول بتركيا على ملعب أتاتورك، إذ سيحظى الفائز بفرصة كبيرة لإضافة عدة ألقاب أخرى لسجله بالتنافس على السوبر الأوروبي أمام إشبيلية وبلوغ كأس العالم للأندية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
وحقق إنتر لقب كأس إيطاليا وضمِن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي وسيخوض نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد السبت المقبل.