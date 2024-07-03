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رياضة

الأهلي السعودي يحسم مستقبل مدافعه المتألق في يورو 2024

الأهلي السعودي يحسم مستقبل مدافعه المتألق في يورو 2024
ميريح ديميرالالمصدر: منصة X
سلمان العنزي
سلمان العنزي
03 يوليو 2024، 12:22 م

حسمت إدارة النادي الأهلي السعودي مصير مدافعها ميريح ديميرال، نجم منتخب تركيا، من الرحيل أو الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأبدت العديد من الأندية الكبرى اهتمامها بالتعاقد مع ديميرال، خاصة من الدوري التركي، وكذلك أندية أوروبية أبرزها نابولي الإيطالي. 

وقالت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي، إن مسؤولي الأهلي السعودي أكدوا استمرار مدافعهم التركي، ورفضهم كافة العروض التي تلقوها بشأن اللاعب بالفترة الأخيرة.

وتعاقد الأهلي مع ديميرال قادمًا من أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى 2026.

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ويقدم ديميرال مستوى رائعًا مع منتخب تركيا خلال مشاركته في بطولة "يورو 2024"، إذ سجل هدفي الفوز في مواجهة النمسا، مساء الثلاثاء، وقاد فريقه للتأهل للدور ربع النهائي.

وستلعب تركيا في ربع النهائي ضد منتخب هولندا يوم السبت المقبل على أرض الملعب الأولمبي في برلين.

وأصبح ديميرال هو أول مدافع يسجل هدفين في مباراة إقصائية في بطولة كبرى (كأس العالم أو كأس أوروبا) منذ أسطورة منتخب فرنسا ليليان تورام في ليلة تأهل الديوك لنهائي كأس العالم 1998 على حساب كرواتيا.

الدوري السعودي

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