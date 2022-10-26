برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا.. أسباب الكارثة الجديدة لبرشلونة

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه لم تحدث المعجزة على الرغم من أن البعض في برشلونة قالوا إن هناك بعض الأمل في التأهل، إلا أنهم قالوا ذلك بدافع الرغبة أكثر من الواقع، إنتر ميلان لم يفشل، وكان عليهم الفوز على فيكتوريا بلزن، أضعف فريق في المجموعة ظهر في جوزيبي مياتزا.

ورغم الرافعات الاقتصادية تمكن مجلس برشلونة من التعاقد مع العديد من اللاعبين رفيعي المستوى مثل: روبرت ليفاندوفسكي، ورافينها، وغول كوندي، وكريستيان كريستنسن، وماركوس ألونسو، وفرانك كيسي، وهيكتور بيليرين.

ولهذا أنفقوا أكثر من 150 مليونًا، وشكلوا فريقًا تنافسيًا على استعداد للقتال من أجل جميع الألقاب، وهو الأمر الذي اعتقده جميع الكتالونيين بعد بداية الفريق لكن كانت هناك عدة عوامل ونتائج للسقوط في دوري الأبطال:

تعادل قاسٍ

كانت هناك مجموعة من العوامل لم ترقَ إلى جعل برشلونة في مستوى دوري أبطال أوروبا وتم استبعاده، وفي المقام الأول، لم تكن القرعة جيدة مع فريق برشلونة، وتم وضعه في أصعب مجموعة، وبغض النظر عن الآراء كان في مجموعة واحدة ضمت 3 أبطال أوروبيين. وبايرن ميونيخ هو أحد المرشحين للفوز بالمسابقة، وكان إنتر هو الخصم الأصعب خاصة عندما تبدأ بمواجهته.

وثبت أن الفريق لم يصل بعد إلى مستوى الأفضل في أوروبا، وأنه لا يزال في مرحلة الإعداد مع استمرار تكيف الصفقات السبع الجديدة. وافتقر النادي الكتالوني إلى الحسم أمام المرمى ضد بايرن ميونخ في ميونخ، وكان قادرًا على الحسم في الشوط الأول، لكن أخطاءه المذهلة استغلت من قبل الفريق البافاري ليتفوق في الشوط الثاني.

تحكيم حاسم

بهذه النتيجة، وانتصار بايرن ميونخ على إنتر، كان المركز الثاني عمليًا في منافسة مباشرة مع النادي الإيطالي لكن التحكيم السيئ في ميلانو أضر بشكل واضح ببرشلونة، ولا يمكن أن يكون مبررًا ولكن في الوقت المناسب كان له تأثيره

هشاشة دفاعية

في كامب نو كنت فرصة واضحة للتأهل بالفوز على إنتر، لكن الأخطاء الدفاعية كانت غير مناسبة لفريق يريد أن يكون في الجولات الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وكانت هناك إخفاقات فردية في جميع الأهداف وأهدر برشلونة الميزة التي كانت لديهم مع هدف عثمان ديمبلي الافتتاحي.

إصابات في الدفاع

لا يمكن تجاهل قضية الإصابات، وأصبح تشافي دون كوندي، وأرواخون وكريستنسن، وبيليرين ضد إنتر. وكان وجود هؤلاء اللاعبين حاسمًا نتيجة ما شوهد في كامب نو ضد الإيطاليين، ولولا وجود عدد كبير من الإصابات لما ارتكبت الكثير من الأخطاء بالتأكيد.

تناقص العوائد

نتيجة كل هذه الظروف استبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا ضربة قاسية للغاية لفريق أراد أن يولد من جديد من هذا الموسم، وكل عام يزداد الأمر سوءًا. ومنذ إقصائه في الدور قبل النهائي أمام ليفربول" في موسم 2018-2019" كانت مسيرته كما يلي: سقط أمام بايرن في ربع النهائي في (2019/2020) ، في دور الـ16 ضد باريس سان جيرمان (2020/2021) ثم من دور المجموعات في العام الماضي والحالي.

المشكلة الاقتصادية

إقصاء صعب على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا على المستوى الاقتصادي خصص برشلونة الميزانية للوصول إلى ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، لذا سيخسر 20.6 مليون يورو على الرغم من أنهم سيستعيدون شيئًا ما في الدوري الأوروبي. والمشكلة هي أن عامين من الاستبعاد من تصفيات دوري أبطال أوروبا أمر يجعل الرعاة يشككون بجدية في الاستثمار في نادي برشلونة.