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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
منتخب إنجلتراالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 3:27 ص

يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على منافسات نصف نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بمواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي هولندا وإنجلترا.

ويترقب منتخب إسبانيا مواجهة الفائز من لقاء هولندا وإنجلترا في المواجهة النهائية للبطولة القارية.

وتقام، اليوم الأربعاء، مواجهات جديدة في الدورة السداسية للتتويج بالدوري الليبي على رأسها لقاء الأهلي بنغازي والنصر.

ويلتقي الشرطة منافسه القوة الجوية مساء اليوم الأربعاء في نهائي كأس العراق.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

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كأس أوروبا:

هولندا – إنجلترا – 10:00 مساءً – Bein sports max1 – Bein sports max2

كأس العراق:

الشرطة – القوة الجوية – 8:00 مساءً – الرابعة الرياضية العراقية.

الدوري الليبي:

الأهلي بنغازي – النصر – 7:00 مساءً – الوسط الليبية.

الأهلي طرابلس – السويحلي – 7:00 مساءً – ليبيا الرياضية 1

يورو 2024كأس العراقمنتخب هولندامنتخب إنجلتراالدوري الليبي

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