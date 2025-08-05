قبلة لزوجته وابنته.. نيمار يحتفل بالتألق والثنائية (فيديو)

احتفل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بتألقه مع فريقه سانتوس في مباراة جوفنتود التي أقيمت فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وحقق سانتوس فوزاً مهماً على حساب منافسه بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تألقاً لافتاً للنجم المخضرم نيمار.

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وسجل اللاعب صاحب الـ 33 عاماً ثنائية لفريقه في الدقيقتين 37 و80 من ركلة جزاء بينما أحرز ألفارو باريال هدفاً لرفاق نيمار.

هذا الانتصار رفع رصيد سانتوس إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب بينما يبقى جوفنتود في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

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ورفع نيمار رصيده التهديفي مع سانتوس منذ عودته في شهر يناير الماضي إلى 6 أهداف خلال 17 مباراة بجانب 3 تمريرات حاسمة.

واحتفل نيمار بطريقة رائعة بالفوز بتقبيل زوجته برونا بيانكاردي التي حرصت على حضور المباراة بجانب ابنته مافي.

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وشوهد نيمار وهو يتوجه أثناء تدريبات الإحماء قبل المباراة إلى اللوحات الإعلانية حيث استقبل زوجته وابنته وقبلهما ثم كرر الاحتفال نفسه بعد الفوز.

يشار إلى أن نيمار قد فسخ عقده في مطلع العام الحالي مع فريق الهلال السعودي وقرر العودة إلى ناديه الأسبق سانتوس.

ولعب النجم البرازيلي الموهوب من قبل مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.