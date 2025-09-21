من كريستيانو جونيور إلى رونالدو.. جورجينا رودريغيز تجيب عن السؤال الأبرز

كتب – نور الدين ميفراني

خطفت الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، خطيبة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار خلال مباراة النصر والرياض، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث كانت حاضرة في المدرجات برفقة أبنائه لمساندته وتشجيعه.

وسجل قائد النصر هدفين خلال الفوز 5-1 على الرياض ليقود فريقه للصدارة بفارق الأهداف، وكانت الحسناء جورجينا رودريغيز حاضرة في المقصورة الرئيسية لتحيته بعد الأهداف.

وقبلها حضرت جورجينا مباراة النصر والأهلي للناشئين وخلالها تألق كريستيانو جونيور، نجل قائد النصر، وسجل هدفا رائعا من ضربة حرة، وتلقى بدوره مساندة المؤثرة الأرجنتينية.

الحضور اللافت لجورجينا رودريغيز في الملاعب لمساندة كريستيانو رونالدو وابنه كريستيانو جونيور، وبرفقتها أبناؤها وأبناؤه يعد إجابة صريحة عن السؤال البارز، لماذا اختارها النجم البرتغالي لكي تكون زوجته المستقبلية؟.

وكانت جورجينا رودريغيز أعلنت في 11 أغسطس الماضي عن خطبتها رسميا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد علاقة استمرت 9 سنوات وأثمرت عن إنجابها فتاتين.

وفشلت كل الحسناوات السابقات اللواتي ارتبطن بالنجم البرتغالي في إقناعه بالزواج، لكن الحسناء والبائعة السابقة في متجر "غوتشي" في مدريد أقنعته أخيرا.

وتمكنت جورجينا رودريغيز من لعب دور الأم برعاية أبناء كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى أنها أمينة عليهم ولا تفرق بين بناتها منه وباقي أبنائه من أمهات بديلة، وتدعم ابنه الأكبر كريستيانو جونيور بكل قوة.

كما تدعم قائد النصر السعودي في الملاعب وتحضر بجانبه، وهو ما دفعه لاتخاذ خطوة الزواج منها، لكونها استطاعت أن تقنعه بحسن القيام بدورها في البيت وخارجه، رعاية الأولاد والدعم المباشر خارجه.