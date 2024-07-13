logo
رياضة

على طريقة صديق ميسي.. إمام عاشور يظهر بـ"نيو لوك" مفاجئ (فيديو وصور)

على طريقة صديق ميسي.. إمام عاشور يظهر بـ"نيو لوك" مفاجئ (فيديو وصور)
إمام عاشور في لقاء الأهلي وبيراميدزالمصدر: صفحة الأهلي المصري عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 7:41 م

فاجأ إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، جماهير فريقه بـ"نيو لوك" مفاجئ بعد تغيير قصة شعره التي احتفظ بها منذ انضمامه للفريق الأحمر بداية الموسم الحالي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وظهر إمام عاشور بقصة شعر مختلفة خلال تدريبات الأهلي المصري اليوم السبت بعد ساعات من خوض لقاء بيراميدز.

51e5e96c-b69e-4b69-b9f3-b01c9fe4b1d9

وفاز الأهلي على بيراميدز مساء أمس الجمعة بنتيجة 3-2 في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام مقطع فيديو له وهو يقوم بتغيير قصة الشعر لدى المصفف الخاص به.

اللافت أن القصة التي قام بها إمام عاشور تشبه كثيرًا قصة شعر رودريغو دي باول نجم منتخب الأرجنتين وأحد الأصدقاء المقربين من القائد ليونيل ميسي.

وظهر دي باول خلال بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بقصة شعر مختلفة.

953a6bb3-7331-4de8-a91a-8eabd8decc47

 ويقدم إمام عاشور مستويات مميزة مع الأهلي بعد انضمامه قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وساهم عاشور في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا وأيضًا كأس السوبر المصري وكأس مصر خلال موسمه الأول مع الفريق الأحمر.

وسجل إمام عاشور 9 أهداف بقميص الأهلي وصنع مثلها خلال 39 مباراة في الموسم الحالي.

ولعب عاشور صاحب الـ 26 عامًا من قبل لأندية غزل المحلة ثم حرس الحدود ثم الزمالك.

5dcdcb68-32f3-401b-9828-79280cb94602
25f4f33e-975a-4706-8a4d-2ef90d1068cf
إمام عاشورأخبار الأهلي المصريالدوري المصريالأهلي المصري

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC