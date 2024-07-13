على طريقة صديق ميسي.. إمام عاشور يظهر بـ"نيو لوك" مفاجئ (فيديو وصور)

فاجأ إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، جماهير فريقه بـ"نيو لوك" مفاجئ بعد تغيير قصة شعره التي احتفظ بها منذ انضمامه للفريق الأحمر بداية الموسم الحالي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وظهر إمام عاشور بقصة شعر مختلفة خلال تدريبات الأهلي المصري اليوم السبت بعد ساعات من خوض لقاء بيراميدز.

وفاز الأهلي على بيراميدز مساء أمس الجمعة بنتيجة 3-2 في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام مقطع فيديو له وهو يقوم بتغيير قصة الشعر لدى المصفف الخاص به.

اللافت أن القصة التي قام بها إمام عاشور تشبه كثيرًا قصة شعر رودريغو دي باول نجم منتخب الأرجنتين وأحد الأصدقاء المقربين من القائد ليونيل ميسي.

وظهر دي باول خلال بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بقصة شعر مختلفة.

ويقدم إمام عاشور مستويات مميزة مع الأهلي بعد انضمامه قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وساهم عاشور في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا وأيضًا كأس السوبر المصري وكأس مصر خلال موسمه الأول مع الفريق الأحمر.

وسجل إمام عاشور 9 أهداف بقميص الأهلي وصنع مثلها خلال 39 مباراة في الموسم الحالي.

ولعب عاشور صاحب الـ 26 عامًا من قبل لأندية غزل المحلة ثم حرس الحدود ثم الزمالك.