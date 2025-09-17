وكالة الأنباء السعودية: السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

logo
رياضة

بث مباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ ضد تشيلسي وسان جيرمان وأتالانتا

بث مباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ ضد تشيلسي وسان جيرمان وأتالانتا
باريس سان جيرمانالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

يشهد مساء اليوم الأربعاء، استكمال باقي مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مواجهات قوية تجمع بين أندية من نخبة الكرة الأوروبية.

أخبار ذات علاقة

مباراة بنفيكا وكارباغ في دوري أبطال أوروبا

أول مفاجأة مدوّية في دوري أبطال أوروبا

 

أبرز هذه المواجهات هي التي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه أتالانتا الإيطالي. 

وفي مواجهة أوروبية كلاسيكية أخرى، يستضيف بايرن ميونخ الألماني، نادي تشيلسي الإنجليزي.

كما يلعب إنتر ميلان الإيطالي، مباراة من المنتظر أن تكون صعبة أمام أياكس الهولندي.

أخبار ذات علاقة

مباراة أتلتيك بلباو ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

آرسنال يقهر أتلتيك بلباو في عقر داره بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

 

وفيما يلي أبرز لقطات مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

تشكيل باريس سان جيرمان

 

تشكيل باريس سان جيرمان

 

 

تشكيل أتالانتا

 

تشكيل أتالانتا

 

الدقيقة 2: ماركينيوس يسجل هدف باريس الأول

الدقيقة 39: خفيتشا كفاراتسخيليا يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.

 

 

 

وفيما يلي أبرز لقطات مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي

تشكيل بايرن ميونخ

 

تشكيل بايرن ميونخ

 

تشكيل تشيلسي

 

تشكيل تشيلسي

الدقيقة 20: الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ، أحرزه تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 27: الهدف الثاني لبايرن ميونخ أحرزه هاري كين.

الدقيقة 28: كول بالمر يقلص النتيجة ويحرز الهدف الأول لتشيلسي.

 

 

 

 

 

 

وفيما يلي أبرز لقطات مباراة إنتر ميلان ميونخ ضد أياكس

الدقيقة 42: تورام يسجل الهدف الأول لإنتر ميلان.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC