بث مباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ ضد تشيلسي وسان جيرمان وأتالانتا

يشهد مساء اليوم الأربعاء، استكمال باقي مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مواجهات قوية تجمع بين أندية من نخبة الكرة الأوروبية.

أبرز هذه المواجهات هي التي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه أتالانتا الإيطالي.

وفي مواجهة أوروبية كلاسيكية أخرى، يستضيف بايرن ميونخ الألماني، نادي تشيلسي الإنجليزي.

كما يلعب إنتر ميلان الإيطالي، مباراة من المنتظر أن تكون صعبة أمام أياكس الهولندي.

وفيما يلي أبرز لقطات مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل أتالانتا

الدقيقة 2: ماركينيوس يسجل هدف باريس الأول

الدقيقة 39: خفيتشا كفاراتسخيليا يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.

وفيما يلي أبرز لقطات مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي

تشكيل بايرن ميونخ

تشكيل تشيلسي

الدقيقة 20: الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ، أحرزه تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 27: الهدف الثاني لبايرن ميونخ أحرزه هاري كين.

الدقيقة 28: كول بالمر يقلص النتيجة ويحرز الهدف الأول لتشيلسي.

وفيما يلي أبرز لقطات مباراة إنتر ميلان ميونخ ضد أياكس

الدقيقة 42: تورام يسجل الهدف الأول لإنتر ميلان.