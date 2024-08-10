تسببت الأمريكية كينيدي أليكسيس بليدز في إصابة مروعة على مستوى العنق لمنافستها الرومانية كاتالينا أكسينتي، في النزال الذي جمعهما، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، اليوم السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" فقد نُقِلَت اللاعبة الرومانية من الحلبة على نقالة بعد أن ألقت بها بليدز بشكل عنيف، وسقطت أكسينتي على رقبتها وظلت على الأرض، على الرغم من أنها كانت تحرك ذراعيها وساقيها.

ووقع الحادث في دور الـ16 من منافسات المصارعة الحرة للسيدات لوزن 76 كغم، وكلتا المرأتين مصارعتان بارعتان، أكسينتي حائزة على الميدالية البرونزية مرتين في البطولات الأوروبية، في حين فازت بليدز ببطولة العالم تحت 20 عامًا في عام 2021 وهزمت أديلين غراي، الحاصلة على الميدالية الفضية في طوكيو، لتتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وفازت الأمريكية كينيدي أليكسيس بالمواجهة بنتيجة 11- 0 في منافسات المصارعة الحرة بأولمبياد باريس.