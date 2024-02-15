الاستقرار بشكل نهائي على ملعب الهلال هذا الموسم
استقر نادي الهلال السعودي على الملعب الذي سيخوض عليه بقية منافسات هذا الموسم عقب افتتاح ملعب المملكة أرينا.
وافتتح نادي الهلال ملعب المملكة أرينا خلال بطولة كأس موسم الرياض الذي توج به في النهاية.
وحصل نادي الهلال على ملعب المملكة أرينا بعدما دشنته هيئة الترفيه السعودية.
وأثير جدل حول الملعب الذي سيخوض عليه بقية مباريات الموسم ما بين ملعب الملز أو ملعب المملكة أرينا الذي حصل على الموافقات الآسيوية اللازمة لخوض مبارياته عليه.
وحسب صحيفة الرياضية، فإن رابطة دوري المحترفين السعودية بصدد إعلان نقل مباريات الهلال في بطولة دوري روشن للمحترفين، من مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى المملكة أرينا، بعد اعتماده النهائي.
ويتسع ملعب المملكة أرينا لـ24 ألف متفرج حاليًّا مع مخطط لتوسعته لأزيد من 30 ألف متفرج الصيف القادم مع توقف المنافسات.
ويستضيف ملعب المملكة أرينا منافسات رياضية أخرى بخلاف كرة القدم ما بين الملاكمة والفنون القتالية.
وتم بناء ملعب المملكة أرينا في 3 أشهر فقط وهو رقم قياسي مسجل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، كما يعد أكبر ملعب مغلق في العالم أيضًا.