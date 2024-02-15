الاستقرار بشكل نهائي على ملعب الهلال هذا الموسم

وأثير جدل حول الملعب الذي سيخوض عليه بقية مباريات الموسم ما بين ملعب الملز أو ملعب المملكة أرينا الذي حصل على الموافقات الآسيوية اللازمة لخوض مبارياته عليه.

وحسب صحيفة الرياضية، فإن رابطة دوري المحترفين السعودية بصدد إعلان نقل مباريات الهلال في بطولة دوري روشن للمحترفين، من مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى المملكة أرينا، بعد اعتماده النهائي.