سيميوني يعلن انتقال كاراسكو إلى الشباب السعودي

وينتهي السوق الصيفي في الدوري السعودي، يوم الخميس المقبل، في حين انتهى السوق الصيفي في إسبانيا يوم 1 سبتمبر.

ولم يتواجد اسم كاراسكو في قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة إشبيلية، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني، لانشغاله بالانتقال للشباب.

وانتقل كاراسكو لأتلتيكو مدريد أول مرة في 2015 من موناكو مقابل 15 مليون يورو.

وعاد اللاعب البلجيكي أتلتيكو مدريد إلى الدوري الصيني في 2018 قبل أن يعود بنظام الإعارة، في يناير 2020، ثم بنظام دائم في سبتمبر 2020.

وينتهي العقد الحالي لكاراسكو مع أتلتيكو مدريد، في يونيو 2024، لكنه سيرحل قبل عام وينضم للشباب.

وخاض كاراسكو 266 مباراة مع أتلتيكو مدريد سجل فيها 47 هدفًا، وصنع 45.

ومن قبل سجل 20 هدفًا، وصنع 24 في 105 مباريات مع موناكو.

ويحتل الشباب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري سعودي، وحصد نقطتين فقط خلال 4 مباريات.