لقطة اليوم.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الرياض (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي النصر والرياض، مساء السبت، في إطار منافسات دوري روشن للمحترفين لقطة غريبة للأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

ونجح النصر في تحقيق الفوز على نظيره الرياض بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة الأب الحنون والجلاد القاسي.. 4 مشاهد تكشف وجهي كريستيانو رونالدو في ليلة واحدة

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يحطم رقم عبد الرزاق حمدالله

وشهد اللقاء تألقا لافتا من البرتغاليَين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، بعدما سجل كل منهما هدفين في اللقاء.

وافتتح فيليكس التسجيل للنصر في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وضاعف كينغسلي كومان النتيجة في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 33 تقدم النجم كريستيانو رونالدو بالهدف الثالث، قبل أن يعود جواو فيليكس بالهدف الرابع في الدقيقة 49.

وقلص فريق الرياض الفارق في الدقيقة 51 عن طريق مامادو سيلا، لكن النصر عاد للتسجيل من جديد في الدقيقة 76 عن طريق رونالدو.

وخلال إحدى اللقطات تدخل لاعب الرياض على قدم محمد سيماكان، لاعب النصر، ليسقط الأخير على الأرض متألما، وتدخل رونالدو الذي كان يقف بالقرب منه ليعاتب لاعب الرياض، ويقلده في حركاته ويتهمه بأنه يتدخل على اللاعبين دون أن يرى ماذا يفعل.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، في حين توقف رصيد الرياض عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.