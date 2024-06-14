تفاعل مع إعلان مبابي وهالاند وفينيسيوس (فيديو)

أثار النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وفينيسيوس جونيور بطل نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورهما في مقطع فيديو لإعلان لشركة التجهيزات والملابس الرياضية الأمريكية الشهيرة "نايكي" (NIKE).

وحصد مقطع الفيديو الذي دام أكثر بقليل من دقيقتين وظهر فيه نجما الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني أكثر من 700 ألف مشاهدة في ظرف ساعات معدودة بعدما جرى تداوله على منصة "إكس"، فيما أثار إعجاب المتابعين وتفاعلهم خصوصا بعد أن شوهد النجم النرويجي بملابس مختلفة لم يظهر بها من قبل، وبالتزامن مع ذلك ارتدى فينيسيوس جونيور ملابس خاصة ظهر بها في المقطع الإعلاني.