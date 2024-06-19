رونالدو يقود منتخب البرتغال بـ"روح النصر"
حقق المنتخب البرتغالي فوزًا مهمًا للغاية على نظيره التشيكي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
الفوز الذي جاء بهدفين لهدف كان كريستيانو رونالدو أحد أهم أعمدته على الرغم من عدم مساهمته تهديفيًا في أي هدف من الهدفين.
تألق متواصل
نجم النصر السعودي كان خطرًا طوال اللقاء وهدد مرمى التشيك في عدة مناسبات لولا تألق حارس الخصم ستانيك في أحيان، وسوء التوفيق في أحيان أخرى كان يجب أن يخرج على الأقل بهدفين من تلك المواجهة.
رونالدو دون مبالغات كان شعلة نشاط طوال المباراة ومن يشاهدها سيستغرب كيف لهذا اللاعب أن يكون قد شارف على الـ 40 من عمره.
على عكس مثلًا كأس العالم الأخير الذي ظهر فيه بمستويات محبطة في عدة مواجهات قبل أن يستبعده فرناندو سانتوس، المدير الفني للفريق وقتها، عن التشكيل الأساسي لمواجهات حاسمة في الأدوار الإقصائية.
الفريق أهم من الجميع
أظهر رونالدو خصائص عقلية مميزة في تلك المواجهة، ربما لم نشاهدها منه كثيرًا من قبل.
فالنجم البرتغالي مع تسجيل الهدف الثاني في المواجهة وحسم فريقه للفوز أظهر سعادة غامرة واحتفل بشكل كبير مع زملائه في منتخب البرتغال.
رونالدو الذي يحب أن يكون هو السبب في كل فوز، ويحب أن يساهم في كل هدف ممكن أظهر ضد التشيك تصرفات مغايرة تمامًا عن تلك المعتاد عليها.
نجم النصر الحالي أدرك أخيرًا أن الفريق أهم من الجميع، وأن تحقيق فريقه للفوز سيعود عليه هو الآخر بالنفع.
روح النصر
ما رأيناه من رونالدو في مواجهة التشيك هو امتداد لما قدمه طوال الموسم رفقة النصر، مع الفارق إنه في الفريق السعودي أكثر تأثيرًا.
رونالدو كان هداف الدوري السعودي واللاعب الأكثر حسمًا، وضد التشيك أرهق المدافعين طوال المباراة وكان من أسباب الفوز بشكل غير مباشر بسبب إزعاجه لهم ومراقبتهم المستمرة لتحركاته التي لا تتوقف.
رونالدو فتح المجال لفريقه من أجل التسجيل في أكثر من مرة لكن لم يكن هناك توفيق في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تألقت دفاعات وحارس التشيك.
أرقام كريستيانو رونالدو ضد التشيك
ختامًا الأرقام هي خير دليل على كل ما تحدثنا عنه فيما مضى، فالنجم البرتغالي ترجم كل ذلك بأرقام واضحة خلال المواجهة.
النجم البرتغالي شارك بشكل أساسي ولم يتم تبديله طوال المباراة، وسدد ثلاث كرات على المرمى وكرة خارجه، كما تصدت دفاعات التشيك لكرة أخرى.
كان لرونالدو فرصة كبيرة مهدرة في الشوط الأول لكنه كان في وضع تسلل على أي حال، لكن تم احتسابها لأن التسلل لم يتم احتسابه.
لم يقدم رونالدو ولو تمريرة واحدة بشكل غير سليم، فمن 22 تمريرة أوصل 22 واحدة بشكل صحيح لزملائه في الفريق، وكان منها تمريرتان خطيرتان، وطوال المباراة لم يخسر رونالدو الكرة سوى 4 مرات من أصل 32 لمسة له للكرة.