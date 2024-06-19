رونالدو يقود منتخب البرتغال بـ"روح النصر"

تألق متواصل

نجم النصر السعودي كان خطرًا طوال اللقاء وهدد مرمى التشيك في عدة مناسبات لولا تألق حارس الخصم ستانيك في أحيان، وسوء التوفيق في أحيان أخرى كان يجب أن يخرج على الأقل بهدفين من تلك المواجهة.

رونالدو دون مبالغات كان شعلة نشاط طوال المباراة ومن يشاهدها سيستغرب كيف لهذا اللاعب أن يكون قد شارف على الـ 40 من عمره.

على عكس مثلًا كأس العالم الأخير الذي ظهر فيه بمستويات محبطة في عدة مواجهات قبل أن يستبعده فرناندو سانتوس، المدير الفني للفريق وقتها، عن التشكيل الأساسي لمواجهات حاسمة في الأدوار الإقصائية.