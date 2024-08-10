حققت كرة القدم الإسبانية سلسلة من الإنجازات اللافتة خلال عام 2024 على صعيد الأندية والمنتخبات لتستعيد هيمنتها على الكرة الأوروبية والعالمية وذلك للمرة الأولى منذ الظهور اللافت للجيل الذهبي للاروخا بين 2008 و2010 تحت قيادة الحارس الأسطوري إيكر كاسياس.

وبإحراز المنتخب الأولمبي الإسباني على ذهبية أولمبياد باريس على حساب فرنسا المستضيفة أمس الجمعة في نهائي دراماتيكي، أكملت إسبانيا سلسلة تاريخية من العروض الكروية اللافتة خلال العام الحالي، والتي كانت في الحقيقة بدأت منذ أغسطس عام 2023 عندما توجت سيدات إسبانيا بلقب كأس العالم 2023.

وحقق رفاق فيرمين لوبيز انتصارا باهرا على فرنسا (5 ـ 3) بعد تمديد الوقت ليحققن اللقب الأولمبي ويحرزن الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ البلاد بعد نسخة برشلونة 1992، وبعد أن كان منتخب لاروخا أحرز الفضية في نسخة طوكيو قبل 4 سنوات.

وقبل أقل من شهر، كانت إسبانيا قد صعدت على عرش الكرة الأوروبية من خلال التتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2024 على حساب إنجلترا في النهائي (2 ـ 1).

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وفاز الإسبان في نصف النهائي على ألمانيا المستضيفة (2 ـ 1) قبل أن يحبطوا طموحات الأنجليز ويتوجوا باللقب الأوروبي بعد نهائي مثيثر (2 ـ 1) أيضا بجيل ضم عددا من أصحاب الخبرة ولاعبين يافعين يتقدمهم النجم لامين يامال.

وبعد أسبوعين فقط من ذلك الإنجاز قال منتخب إسبانيا مرة أخرى كلمته عبر منتخب أقل من 19 عاما، الذي توج بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاماً، عقب فوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية للبطولة.

وسجل هدفي تتويج الماتادور الإسباني، الثنائي إيكر برافو وأساني دياو في الدقيقتين 41 و69 من زمن المباراة ليحزر الإسبان لقبا قاريا جديدا.

وعلى صعيد الأندية، فرض ريال مدريد بدوره هيمنته على الكرة الأوروبية، عندما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز في نهائي 1 يونيو على بروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

وعزز الريال، هيمنة الكرة الإسبانية في العام الحالي على صعيد الأندية والمنتخبات، بلقب هو الخامس عشر في تاريخه.

وستكون الكرة الإسبانية على موعد جديد مع الاستمرار في حصد الألقاب عندما يلتقي ريال مدريد مع أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء القادم في نهائي كأس السوبر الأوروبي على ملعب وارسو، لإضافة لقب جديد يعزز إنجازات البلاد الكروية في العام الحالي.