بعد مبابي.. يامال يستعد لإسقاط نجم آخر من ريال مدريد

يحلم النجم الإسباني الواعد لامين يامال بتحقيق أول بطولة مع منتخب بلاده، حين يواجه إنجلترا بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".

وخطف يامال الأضواء في مشاركته الأولى في نسخ اليورو بعدما سجل هدفًا رائعًا في مرمى فرنسا بنصف النهائي، كما أنه صنع 3 أهداف لزملائه في مشوار البطولة.

ويكمل نجم إسبانيا 17 عامًا غدًا السبت وسط توقعات بمسيرة رائعة للجناح الموهوب في ظل امتلاكه قدرات فنية رائعة.

ولكن مشوار اليورو حمل أيضًا صراعًا خفيًا بين برشلونة ممثلًا في لاعبه الواعد يامال ومنافسه التقليدي ريال مدريد.

وحطم يامال آمال العديد من نجوم ريال مدريد خلال مشوار النسخة الحالية للبطولة القارية، ويستعد لإسقاط نجم آخر من صفوف الفريق الملكي وهو ما تسرده "إرم نيوز" في هذا التقرير:

لوكا مودريتش

افتتح منتخب إسبانيا مشواره في النسخة الحالية للبطولة القارية بفوز عريض على حساب كرواتيا بثلاثية دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وتفوق خلال هذه المباراة يامال بلمساته المميزة، كما أنه صنع هدفًا للمنتخب الإسباني.

وساهم هذا الفوز العريض في الخروج المبكر والمرير للمنتخب الكرواتي مبكرًا في البطولة بقيادة نجمه الأبرز لوكا مودريتش.

وفشلت محاولات مودريتش في إنقاذ كرواتيا بعدما استقبل هدف التعادل في الوقت القاتل أمام إيطاليا، وودع المنتخب الكرواتي مبكرًا بعد هزيمة ساحقة في بداية المشوار أمام كتيبة يامال.

توني كروس

الضحية الثانية هو توني كروس نجم ريال مدريد الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، وكان يحلم بالتتويج بلقب اليورو في آخر مشهد له بالمستطيل الأخضر.

ولكن أحلام المدريدي كروس اصطدمت بموهبة يامال الذي صنع هدفًا في فوز المنتخب الإسباني على حساب ألمانيا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

كيليان مبابي

ولم يفلت النجم الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد من مصيدة يامال الفتى الكتالوني اليافع.

وحرم يامال منتخب فرنسا بقيادة مبابي من مواصلة المشوار بعدما قاد نجم برشلونة منتخب إسبانيا للفوز بنتيجة 2-1.

وقدم الجناح الواعد مستويات مبهرة، وسجل واحدًا من أجمل أهداف النسخة الحالية بتسديدة رائعة تحت أنظار مبابي الذي ودع البطولة.

جود بيلينغهام

يخشى جود بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا السقوط في المصير نفسه أمام يامال في اللقاء النهائي.

ويقود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني طموحات الإنجليز للتتويج لأول مرة باللقب القاري، ولكن المهمة ستكون صعبة في مواجهة إسبانيا بقيادة يامال.