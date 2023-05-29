استدعاء كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال

أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال قائمة المنتخب التي ستخوض تصفيات أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من يونيو وحتى يوليو 2024.

وستخوض البرتغال مواجهتين أمام البوسنة والهرسك ثم آيسلندا ضمن مباريات مجموعتها في التصفيات.