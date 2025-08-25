هل أعلن ارتباطهما رسميا؟.. لامين يامال يثير جدلا بصورته مع نيكي نيكول (شاهد)

أثار لامين يامال، نجم برشلونة، جدلا واسعا بين الجماهير بعد نشره صورة للمرة الأولى عبر حسابه على منصة "إنستغرام" مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، التي ارتبط اسمه بها مؤخرا، وشوهدا في أكثر من مكان معا.

ونشر يامال الصورة عبر خاصة "الاستوي" على "إنستغرام" ويجلس اللاعب فيها بجانب نيكي نيكول ويضع ذارعه حولها وأمامهما حلويات وكأنهما يحتفلان بشيء ما، لتنهال عليهما التعليقات.

وقال أحد المتابعين، إن لامين يامال يبدو أنه يعلن ارتباطه رسميا بالمطربة الأرجنتينية بهذه الطريقة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تعليقا على الصورة: "لامين يامال لا يخفي الأمر ويهنئ نيكي نيكول بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين".

وازدادت الشكوك حول علاقة يامال والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن شوهد الثنائي معاً خلال عطلة قصيرة في إمارة موناكو الفرنسية، بعد فوز برشلونة على مايوركا بنتيجة 3-0 نهاية الأسبوع الماضي.

العطلة جاءت عقب راحة قطيرة في 17 أغسطس، حيث منح المدرب هانزي فليك الفريق أيام راحة، وزادت الرحلة إلى موناكو من حدة الشائعات بأن العلاقة بين يامال ونيكي لم تعد مجرد صداقة.

أولى الشائعات بدأت منتصف يوليو الماضي عندما حضرت نيكي نيكول عيد ميلاد لامين يامال الـ18، وبعد أسابيع قليلة، ظهرت في مدرجات ملعب يوهان كرويف خلال مباراة كأس خوان غامبر أمام كومو الإيطالي، مرتدية قميصاً يحمل اسم يامال وجلست بجانب عائلته، ما جعل الجماهير تربط الأحداث ببعضها. رحلة موناكو الأخيرة كانت بمثابة "تأكيد غير مباشر" لهذه العلاقة.

وولدت نيكي نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكّو عام 2000، وتُعتبر من أبرز نجمات الموسيقى في الأرجنتين، اشتهرت بأغانيها المميزة مثل Wapo Traketero، Colocao، Mamichula وMala Vida. وفي أغسطس 2020، دخلت التاريخ كأول فنانة أرجنتينية تتصدر قائمة Argentina Hot 100 مع أغنية Mamichula التي تعاونت فيها مع ترونو Trueno وبيزاراب Bizarrap.

نجوميتها تخطت حدود الأرجنتين بعد مشاركتها في مهرجان كوتشيلا عام 2022 على مسرح Sonora. وعلى الصعيد العاطفي، كانت نيكي مرتبطة سابقاً بالمغني المكسيكي الشهير بِسو بلُوما، قبل أن ينفصلا في أغسطس 2024 بعد علاقة استمرت أكثر من عام.

ويواصل يامال، تألقه هذا الموسم وساهم بشكل كبير في فوز برشلونة، بأول مباراتين له في الدوري الإسباني، وسيأمل الاستمرار في التألق عندما يحل ضيفًا على رايو فاليكانو، مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الليغا.