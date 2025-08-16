إضافة مذهلة.. كومان يمنح النصر السعودي 5 خطط هجومية مرعبة

في صفقة وصفت بأنها قنبلة سوق الانتقالات الصيفية، أعلن نادي النصر السعودي رسميًا عن تعاقده مع الجناح الفرنسي الطائر كينغسلي كومان قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

ويمثل هذا التوقيع قطعة الأحجية الأخيرة في هجوم "العالمي"، ليكتمل رباعي هجومي تاريخي يضم إلى جانب كومان، الأسطورة كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليكس، ليصبح النصر صاحب القوة الهجومية الأكثر رعبًا في المنطقة.

إضافة مذهلة

لم تكن قيمة صفقة كومان فنية فقط، بل هي قيمة تكتيكية هائلة تمنح المدير الفني للنصر مرونة لا مثيل لها.

فقد فتح وصول الجناح الفرنسي الباب أمام خمسة أساليب لعب مختلفة، يمكن لكل منها أن يدمر أقوى دفاعات الخصوم، ويجعل من الصعب التنبؤ بشكل الفريق وطريقة لعبه.

الخيار الآمن: التوازن الكلاسيكي بخطة 4-2-3-1

تعتبر هذه الخطة هي الأكثر منطقية وتوازنًا، حيث تسمح لكل نجم باللعب في مركزه المفضل دون تعقيدات.

يتمركز كريستيانو رونالدو كرأس حربة صريح داخل الصندوق، مهمته الوحيدة هي ترجمة الفرص إلى أهداف.

خلفه مباشرة، يتواجد جواو فيليكس كصانع ألعاب كلاسيكي حر، ليكون العقل المدبر الذي يوزع اللعب ويصنع التمريرات الحاسمة.

على الأطراف، يلعب ساديو ماني كجناح أيسر معكوس، إذ يميل للدخول إلى عمق الملعب للتسديد بقدمه اليمنى القوية.

بينما يقوم كينغسلي كومان بدوره الطبيعي كجناح أيمن صريح، معتمدًا على سرعته الفائقة في الاختراق وإرسال العرضيات المتقنة لرونالدو.

القوة الضاربة: الشراكة الهجومية بخطة 4-4-2

هذا الأسلوب يركز على تكوين ثنائي هجومي مباشر بين رونالدو وفيليكس في قلب الهجوم.

يعمل رونالدو كمهاجم أول يشغل المدافعين، بينما يسقط فيليكس خلفه كمهاجم ثانٍ ليربط الخطوط ويخلق فرصة للقدوم من الخلف.

يتحول دور ماني وكومان هنا إلى لاعبي وسط على الأطراف، بأدوار مزدوجة تتطلب مجهودًا بدنيًا عاليًا، حيث يقومان بالواجب الهجومي والعودة لمساندة الأظهرة في الحالة الدفاعية.

المرونة الحديثة: اللامركزية الهجومية بخطة 4-3-3

تعتمد هذه الخطة العصرية على الحركة المستمرة لخلق المساحات وإرباك دفاع الخصم.

يبقى رونالدو هو المهاجم الصريح والهدف الرئيسي داخل المنطقة، بينما يتمركز ماني وكومان كأجنحة صريحة على الخطوط لتوسيع الملعب قدر الإمكان.

يكمن السر التكتيكي هنا في مركز جواو فيليكس، الذي يبدأ كلاعب وسط متقدم (رقم 8)، ثم يقوم بزيادة هجومية مفاجئة ليلعب دور المهاجم الثاني، مما يخلق زيادة عددية ويفتح مساحات شاسعة يستغلها رونالدو.

الهجوم الشامل: السيطرة العددية بخطة 3-4-1-2

عندما يرغب المدرب في السيطرة المطلقة على مجريات اللعب، تكون هذه الخطة هي الحل الأمثل.

يشكل رونالدو وماني ثنائيًا هجوميًا مرعبًا يجمع بين القوة والسرعة وخلفهما، يتفرغ فيليكس تمامًا لصناعة اللعب في مركز رقم 10.

التغيير الجذري هنا هو مركز كومان، الذي يتحول إلى "وينج باك" أيمن، ليصبح مسؤولًا عن الرواق الأيمن بأكمله هجومًا ودفاعًا، مستغلًا سرعته وقدرته على التحمل.

الصندوق السحري: الاختراق من العمق بخطة 4-2-2-2

تعد هذه الخطة هي الأكثر تعقيدًا وتعتمد على تكثيف اللاعبين المهاريين في عمق الملعب.

يلعب رونالدو وماني كمهاجمين، ولكن خلفهما مباشرة يتمركز فيليكس وكومان كصانعي لعب في العمق وليس على الأطراف.

هذا الرباعي يشكل "صندوقًا" هجوميًا في منتصف الملعب يعتمد على التمريرات القصيرة والسريعة للاختراق، بينما تأتي المساندة والعرضيات بشكل كامل من الأظهرة المتقدمة.