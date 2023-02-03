مصدر: كريم عبدالجبار يحضر مباريات لوس أنجليس ليكرز مع اقتراب جيمس من رقمه القياسي
قال مصدر مقرب من كريم عبدالجبار لرويترز إن أسطورة لوس أنجليس ليكرز سيحضر في المدرجات خلال مباراتين قادمتين لفريقه السابق بملعبه في انتظار أن يحطم ليبرون جيمس رقمه القياسي ليصبح أكثر مسجل للنقاط في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتفصل 63 نقطة بين جيمس والرقم القياسي لعبدالجبار الذي سجل 38387 نقطة بمسيرته في البطولة قبل اعتزاله في 1989 مع ليكرز.
وظلت العلاقة فاترة بين عبدالجبار وجيمس بسبب اختلافات في الرأي ما أثار الشكوك حول إن كان النجم السابق المنضم لقاعة مشاهير اللعبة سيرغب في رؤية تحطيم رقمه الذي صمد لأربعة عقود تقريبا.
ووجه عبدالجبار انتقادات لجيمس بعد أن قال إن التطعيم ضد كوفيد-19 قرار شخصي، ووصف احتفالات جيمس داخل الملعب بأنها "غبية وطفولية".
وقال ماجيك جونسون في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه من الصعب على زميله السابق عبد الجبار، بطل الدوري ست مرات والذي شارك في مباراة كل النجوم 19 مرة، "ابتلاع" خسارة الرقم القياسي.
ورد جيمس في سبتمبر أيلول الماضي بشكل مقتضب على سؤال بشأن إمكانية اجتياز رقم عبدالجبار وعلاقته به، قائلا: "لا توجد أفكار ولا توجد علاقة".
ويلعب ليكرز مع مضيفه نيو أورليانز بليكانز قبل العودة إلى لوس أنجليس لمواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر وميلووكي باكس يومي الثلاثاء والخميس.
ولم يظهر جيمس علامات لتراجع المستوى في موسمه 20 بالدوري، ومنذ احتفاله بعيد ميلاده 38 في 30 ديسمبر كانون الأول الماضي سجل بطل الدوري أربع مرات متوسط 35 نقطة تقريبا كل مباراة.