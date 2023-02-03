مصدر: كريم عبدالجبار يحضر مباريات لوس أنجليس ليكرز مع اقتراب جيمس من رقمه القياسي

وظلت العلاقة فاترة بين عبدالجبار وجيمس بسبب اختلافات في الرأي ما أثار الشكوك حول إن كان النجم السابق المنضم لقاعة مشاهير اللعبة سيرغب في رؤية تحطيم رقمه الذي صمد لأربعة عقود تقريبا.

ووجه عبدالجبار انتقادات لجيمس بعد أن قال إن التطعيم ضد كوفيد-19 قرار شخصي، ووصف احتفالات جيمس داخل الملعب بأنها "غبية وطفولية".

وقال ماجيك جونسون في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه من الصعب على زميله السابق عبد الجبار، بطل الدوري ست مرات والذي شارك في مباراة كل النجوم 19 مرة، "ابتلاع" خسارة الرقم القياسي.