أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي ردة فعل غاضبة بعد تعادل فريق المحبط أمام الرائد مساء الخميس في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخلافا لتصرفه عقب الخسارة السبت الماضي أمام الهلال في نهائي كأس السوبر المحلي، عندما اتجه مباشرة إلى غرف تغيير الملابس بعد صافرة النهاية ورفض حضور مراسم استلام ميدالية المركز الثاني، فاجأ رونالدو الجميع بعد مباراة الرائد بتصرف غير معتاد.

ونقلت مصادر إخبارية أن كريستيانو رونالدو وفور انتهاء المباراة، بقي داخل الملعب، ورفض الذهاب إلى غرف تغيير الملابس، بعد الأحداث التي شهدها اللقاء.

وكان الرائد فرض التعادل 1-1 على مضيفه النصر في مباراة افتتاح الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر الهدف الأول في الدقيقة 34، قبل أن يدرك محمد فوزير التعادل للرائد من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة.

وبتعادله بهدف من الجانبين، عجز النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو عن الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الثاني على التوالي وذلك لأول مرة في تاريخه.

وجاء التعادل ليحرم النصر من نقطتين في سعيه المبكر للمنافسة على اللقب، في حين حصل الرائد على أول نقطة له قبل مباراته في الجولة الثانية أمام القادسية.